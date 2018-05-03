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понедельник, 07 мая 2018 07:45

Чеснок Рокамболь вырастает до 400 граммов

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- Посадила слоновий чеснок на зависть соседке. Она любит подсмотреть что-то у меня и сразу же себе такое посеять. А здесь видит моих гигантов - и не знает, как сорт называется, - рассказывает Валентина Лещенко, 53 года, из поселка городского типа Ружин Житомирской области.

- Сколько бы не посадила чеснока, до весны не остается. Мои три сына едят его чуть ли не со всем.

Сажает чеснок в начале мая на солнечном прогретом месте. Главное, чтобы рядом не росла картошка и лук. У них общие болезни, могут заразить будущий урожай.

- Чеснок называется Рокамболь. Внешне напоминает лук. От него позаимствовал более мягкий, не такой жгучий вкус. Семена на посадку привезла дочь из Киева. Купила в садовом магазине только три головки, потому что оставалось мало. Быстро разбирают.

Если подойти к делу ответственно, вырастут головки по 200-400 граммов. В три раза больше спичечной коробки. Для этого с осени на участок нужно хорошенько внести перегноя.

Замачивают зубчики на 3-4 часа в растворе марганцовки для дезинфекции.

- Из семян вырастает однозубковая головка. На следующий год такая обрастет пятью-шестью крупными зубчиками. Выкапываю их, сушу и тоже весной высаживаю в землю.

На участке делает тяпкой углубления через 20 см друг от друга. Не ближе, иначе вырастет стрелка со стеблями около метра в высоту. Глубина посадки - 5-6 см. Между зубчиками оставляет 25 см.

- Зубчики сначала раскладываю по земле, потом засыпаю. Должны лежать в шахматном порядке. Так корни не будут переплетаться и растения не будут мешать друг другу.

После посадки мульчируют участок торфом. Это поможет чесноку лучше взойти, удобрит ростки и сохранит влагу в почве.

- Стоит сажать самые крупные головки. Тогда урожая соберете вдвое больше. Когда дочь сказала, что вырастет чеснок размером с яблоко - не поверила. А теперь проверила на своем огороде. Когда выкапывала его впервые, то аж руки тряслись. Выглядел, как нарисованный.

Собирает Рокамболь в сентябре. У растения должны засохнуть нижние листочки.

- Консервировать с таким чесноком - удовольствие. Не надо тратить кучу времени на очистку. Один зубчик имеет размер, как у обычного сорта головка.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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Дата
07
мая

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