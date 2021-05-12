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четверг, 13 мая 2021 05:35

Биопродукты "Санекс Septix" позволят сэкономить на ассенизаторе

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Если весна наконец начала радовать теплой погодой, то от такой резкой смены температур обычно возникают проблемы с выгребной ямой и септиком. Яма наполняется быстрее. Вызвать ассенизатора - дорого и едет долго. А после выкачивания наполняется снова через несколько дней.

Долгосрочное решение проблемы - это биопродукты "Санекс Septix" канадского производства. Они эффективно действуют при любой температуре. Их нужно применять регулярно, тогда яма постоянно не будет переполнена. Отходы превратятся в жидкость без запаха, которую после трех месяцев постоянного применения можно вносить в качестве удобрения.

Регулярно используя "Санекс Septix", вы забудете о расходах на услуги ассенизатора и сантехника.

Биопродукт "Универсал" - это биопрепарат для профилактики и экстренной прочистки кухонных труб. От холодной воды жиры забивают стоки и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность сточных труб. Предотвращает образование жировых пробок.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. по телефону 0 (96) 413 68 45 вам предложат оптимальный биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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