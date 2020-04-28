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понедельник, 04 мая 2020 05:30

Биопрепараты превращают отходы в удобрение

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— В этом году штраф за сжигание травы немалый. Раньше весной на даче все сжигали. Теперь стянули в кучу сухие ветки, листья, сорняки и не знали, что делать. Сосед подсказал применять биопрепарат. Он переработает отходы, — рассказывает винничанка 45-летняя Елена КАПЛИНА.

Препарат ускоряет процесс гниения и разложения остатков. Содержит микроорганизмы, которые питаются органикой. Начинают работать во влажной среде. Следует растворить три столовые ложки вещества в 5 л воды и через полчаса вылить в отходы.

— Переработанные таким препаратом пищевые остатки сосед использует как удобрение. Говорит, овощи лучше растут, - добавляет Каплина. — Разведенным веществом заливает практически все, кроме гнилых яблок и других испорченных болезнью фруктов.

Не стоит использовать остатки пищи животного происхождения, а также сорняки и отцветшие растения.

— В прошлом году мы провели эксперимент. Весной скошенную траву полили биопрепаратом. За две недели она стала перегноем. Рядом оставили такую же кучу травы, чтобы перегнила сама — ждали аж до следующей весны, — рассказывает Александр Мельничук, 35 лет, консультант садового магазина в Виннице.

Такие средства применяют и для уменьшения наполнения выгребной ямы. Для этого надо еженедельно вливать по стакану.

— Биопрепарат превращает часть отходов в жидкость. Ее можно откачать обычным насосом. Также средство впитывает неприятный запах, поэтому его вливают в навозную яму и обрабатывают сарай.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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