Березку с грядок выводят солью

- Дожди лили неделю и тогда сорняки зашумели. Первой спасала свеклу, потому что картофель выше. Ему бы меньше навредили, чем той замызганной свекле, - говорит 49-летняя Раиса Семенюк из села Несолонь Новоград-Волынского района Житомирской области.

Обработала поле гербицидами Торнадо и Раундап, уничтожающими лебеду, осот розовый и щирицу. 100 мл препарата стоит от 60 грн. Березку вывела соленой водой. В 10 л теплой воды развела 1,5 кг соли. Окропила места появления березки. Через несколько дней сорняк начал увядать и его легко было вырвать с корнем. Новые побеги пустил только кое-где.

- Лебеда на мой огород перелезла с соседнего участка. Там целое поле цветет. Пасечник специально засеял для пчел. И ссорилась с ним, а он отказался ее скашивать, - добавляет Раиса Семенюк.