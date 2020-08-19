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понедельник, 24 августа 2020 00:46

Березку с грядок выводят солью

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- Дожди лили неделю и тогда сорняки зашумели. Первой спасала свеклу, потому что картофель выше. Ему бы меньше навредили, чем той замызганной свекле, - говорит 49-летняя Раиса Семенюк из села Несолонь Новоград-Волынского района Житомирской области.

Обработала поле гербицидами Торнадо и Раундап, уничтожающими лебеду, осот розовый и щирицу. 100 мл препарата стоит от 60 грн. Березку вывела соленой водой. В 10 л теплой воды развела 1,5 кг соли. Окропила места появления березки. Через несколько дней сорняк начал увядать и его легко было вырвать с корнем. Новые побеги пустил только кое-где.

- Лебеда на мой огород перелезла с соседнего участка. Там целое поле цветет. Пасечник специально засеял для пчел. И ссорилась с ним, а он отказался ее скашивать, - добавляет Раиса Семенюк.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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