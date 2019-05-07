Айва плодоносит 70 лет

- Айву люблю больше всех фруктов, - рассказывает Ольга Клепач, 61 год, из села Дунковица Иршавского района Закарпатской области. - Искала специально, где ее купить, чтобы сделать варенье и консервированные компоты. Такой вкуснятины никогда не выйдет из яблони или груши. Когда хорошо созреет, терпкость проходит.

Выращивает сорт Мария. Плоды созревают в конце октября.

- Лучше плодоносят 4-летние ветви. Старшие ветви срезаю, от них пользы нет.

Дерево простое в уходе. Главное - вовремя обработать. Поэтому опрыскиваю препаратом Конфидор макси в апреле до цветения и после - в мае. Весной срезаю подмерзшие, засохшие ветви, молодые побеги, которые загущают крону. Делаю это острым секатором, срезы замазывают садовым варом.

- Раньше айва росла в южных регионах. На остальной территории Украины вымерзала. Сейчас вывели сорта, которые растут во всех областях, - рассказывает Светлана Клименко, 50 лет, из Национального ботанического сада имени Николая Гришко НАН Украины. - Айва - лучшая подвой для груши, рябины и боярышника. Эти растения между собой родственники. Черенки можно купить в Институте или в питомниках.

В ботаническом саду вывели пять сортов: Подарок внуку, Студентка Академическая, Мария и №18 Кащенко. Они различаются по весу, форме плодов и составу пектиновых веществ, за которые айву больше всего ценят. С помощью пектина делают мармелад. Сорт Мария дает наибольшие плоды, до 900 г. У остальных сортов - до 300 г.

Айва растет 2,5-3 м высотой. Зацветает в первые недели мая. Тогда уже нет весенних заморозков. Дерево плодоносит 70 лет. Созревают плоды в середине октября. Мякоть желтая со сладко-терпким вкусом.

- Дерево высаживают весной до распускания почек или осенью. Тогда успевает приняться до начала морозов. Айва растет на любых почвах.

Советует выкапывать яму превышающую размер корня. Примерно 60х60 см. Смешать землю из ямы с ведром перегноя или компостом. Добавить 150 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Саженец поставить в центре и засыпать до середины приготовленным грунтом. Вылить 20 л воды. Когда она впитается, заполнить землей доверху.

- Приствольный круг "запечатывают" перепревшими опилками. Свежие брать не стоит. Можно заменить скошенной травой, которая вместе с тем и будет служить органическим удобрением. Так вернем в землю то, что из нее вынесли, - отмечает ученый.