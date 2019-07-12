Как работают волонтеры на 6-м году войны

Фото: Валерій Шмаков

84-ю волонтерскую поездку к бойцам Вооруженных сил Украины на Донбассе совершили в этом году волонтеры Михаил Цюрко и Зиновий Гошко. В 3-дневную вылазку в зону ООС с ними отправились волонтеры из Тернополя Кристина Фецица и Олег Мороченець.

Буск, 07:00

Выезжаем с фермы Михаила, вблизи райцентра Буск Львовской области. Заходим к нему с его коллегой Зеновием.

"Мисько, видимо еще спит", - предполагает Зиновий.

"Пойдемте, поможете сортировать ящики", - встречает нас Михаил в спортивных штанах и шлепанцах.

В картонных коробках - сладости, печенье, чай, кофе, домашние закрутки и туалетная бумага. Также законсервировано в жире мясо в пластиковых ведрах, которое передал один из благотворителей. Это сортировали дети, приходили помогать.

Кристина и Олег как раз прибывают из Тернополя. Грузим с ними ящики в микроавтобус Volkswagen Transporter. Микроавтобус окрашенный в зеленый камуфляж. Имеет металлический бампер и медный трезубец на капоте. Пластиковые канистры с соляркой Кристина заматывает в мусорные пакеты, чтобы не распространялся запах на продукты.

"С нами также должна была ехать женщина-бандуристка, давать концерт бойцам, но не получилось. Кроме этого, хотели перегонять внедорожник для одного из подразделений, и что-то в нем сломалось. Так что остались только продукты, - говорит Кристина. - Я впервые побывала в АТО в ноябре 2014-го в Дебальцево. С тех пор не устала от войны, не опустила руки и поддерживаю наших ребят ".

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Говорит, в последнее время отправляет помощь "Новой почтой", чтобы не тратить средства на дорогу.

Нужно немного людей напрягать, чтобы не забывали о военных и что у нас война

"Если перегоняем туда машину, то загружаем что то важное - квадрокоптеры, запчасти, прицелы. Иногда вареники. Варим свежие, заливаем жиром и замораживаем. Также бойцы просят маскировочную сетку и "кикиморы" (маскировочный костюм для снайпера. - Gazeta.ua). А знакомые волонтеры, которые их плетут, уже не имеют из чего их делать. Ищу материалы", - объясняет.

Пьем в летней кухне кофе и едем. Один из сотрудников фермы Михаила фотографирует нас на телефон. Он - демобилизованный боец ​​АТО, который здесь трудоустроен. Лысый, имеет татуировку пули на руке.

Заезжаем в церковь Воздвижения Честного Креста в селе Ожидов, где местный отец Остап освящает волонтерскую помощь, а нас благословляет в путь. Перед молитвой Михаил в задних дверях микроавтобуса ставит накрест сине-желтый и красно-черные флаги. Останавливаемся возле одного из частных домов, откуда нам выносят передачу. На заправке около города передают Михаилу собранные средства от крестьян.

"Нужно немного людей напрягать, чтобы не забывали о военных и что у нас война", - говорит он.

Автор: Валерій Шмаков Молитва перед поездкой на Донбасс

"А вон мои земли и там тоже", - показывает по обе стороны дороги. - Купил колхоз. Развожу также свиней и баранов".

"Так вы, как Пан Коцкий!" - шутит Кристина. - Приглашаете нас на жареную баранину после поездки? Хотя, когда-то ела и осталось не очень хорошее впечатление. Попалось мясо какое-то жирное".

"Готовлю баранину в вине, она тогда очень мягенькая. Но сейчас идет уничтожение крестьянина. Скоро люди забудут, что такое свинья, корова или овца ", - говорит Михаил.

"В прошлом году малину принимали по 5 гривен. А собрать килограмм малины стоило 7 гривен. Было выгоднее ее уничтожить. Но мне чем хуже, тем лучше. Я должен воевать, доказывать себе, что я могу, не сдамся. Комбайн взял в кредит. Есть выравниватель, сделали идеальное поле. Зимой отапливаю хлева тестом. В нем 30-40% жиров. Бросаю в котел несколько штакет и тесто. Беру на кондитерской фабрике. За вывоз вторсырья им надо платить, а я так забираю ", - рассказывает он.

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- На тебе вышитую рубашку! Надевай уже.

- Ой, спасибо, я всю жизнь мечтал.

Киев, 13:00

За несколько часов уже в Киеве. Вблизи столичного госпиталя встречаемся с бойцом грузинского легиона Сандро. Выходит к нам в шортах. У него протез выше колена. Подорвался на мине. На чехле телефона - грузинский флаг. Даем ему копченое мясо в пластиковом ведре. Человек скромный и сначала отказывается. Говорит, протез ему дало Министерство обороны. Теперь подал заявление на гражданство и хочет идти на контракт.

"Могут его не взять. Из Тернополя парень был в 128-й бригаде, в Дебальцево получил тяжелое ранение, потерял ногу. Но с протезом ходит хорошо. Несколько раз на контракт подавал в другую бригаду и не хотят брать", - говорит Кристина, когда снова в пути.

"А он в десантуре наш знакомый служит с протезом вместо ноги", - отвечает Олег.

"Я на Пасху в 2016-м возил паски в корзинах в госпиталь в Ирпене, давали там концерт. Познакомился с Богданом, который на войне потерял ногу. На протезе так ловко ходил, не мог понять, на какую ногу хромает. А через несколько месяцев звоню ему, спрашиваю как дела, а он уже снова на фронте", - рассказывает Михаил.

Говорит возил не только паску в корзинах, но и кутью в макитрах для военных на Рождество.

"Варила моя родственница. Сверху добавляла стакан сахара, меда, орехов и мака. Завезли 40 макитр, чтобы бойцы почувствовали дух Рождества. А еще я был Николаем, надевал тулуп, бороду и перед тем, как давать подарок, каждого заставлял рассказать стишок. Любой. Кто не знал, бил резкой. Спешно учили, искали в Интернете, было весело. Также завез для военных сотни вышиванок. Но своим друзьям-знакомым не давал принципиально. Раздавал только бойцам из Донбасса и грузинской легиона. Вижу, стоит хлопака смуглый. Спрашиваю - откуда ты?

- С той стороны, из Донецка. Кировский район.

- О, прекрасно. А как сюда попал?

- Да дом закрыл и поехал.

- На тебе вышитую рубашку! Надевай уже.

- Ой, спасибо, я всю жизнь мечтал".

"А где ты так хорошо ездить научилась? И не устаешь", - спрашивает Михаил у Кристины.

"В Тернополе выступаю судьей в автогонках".

Полтава, 18:00

В Полтаве едем со скоростью 20 км/ч в длинной тянучке. Участок трассы М-03 Киев - Харьков здесь превратили в грунтовую дорогу с большими ямами. Асфальтовое покрытие сняли несколько месяцев назад, но ремонт затянулся.

Харьков, 21:30

В Харьков добираемся поздно вечером. На ночевку принимает знакомая Михаила - Галина. У нее частный дом с небольшим городом. Дома невестка с двумя детьми. Угощают нас налистниками, компотом и окрошкой.

За столом заходит речь о политике.

"У нас-то все в основном за Зеленского голосовали. Теперь бабушки сидят на лавочках, раскрыли сарафаны и ждут, что им подачки будут падать. Мэр Геннадий Кернес для города много сделал. Все аккуратно, улицы убраны и зимой снег расчищают. А вот волонтерскую палатку в центре сожгли. Сейчас волонтеры собирают деньги на новую", - говорит Галина.

"Я украинка, российские фильмы и сериалы никогда не смотрела, актеров их не люблю. Но крещеная в русской церкви, всю жизнь туда хожу и внуков батюшка с той церкви крестил", - добавляет женщина.

"Кто хочет, может сегодня спать на дворе, там прохладнее и диван под крышей. Потому что в доме только двухместные кровати", - предлагает она.

"Я с Михаилом спать не буду, он в партии Ляшко", - шутит Зиновий.

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На следующий день выезжаем в шесть утра. Галина дает в дорогу стакан клубники, только собранной на грядке.

"Сейчас проблема в армии - это большой некомплект людей. В армию должны идти люди, которые имеют мотивацию воевать. Зато много заробитчанов, которым лишь переждать. В одном из рембатов комбат мне говорил, что должен быть штат столько-то людей, а на деле значительно меньше. Нет ни хорошего токаря, ни сварщика. Инструментов должных ему тоже не выдали. Мы им возили сварочные аппараты, электроды, буржуйки. В одном батальоне из рассказов слышал, ежемесячно списывают по 10 тонн солярки. Где-то оно все девается, столько не выездишь", - рассказывает Михаил по дороге.

"Не понимаю того командира, кто его заставляет списывать? Пусть на руководство напишет или переведется в другую часть. Если бы хотел, он бы это сделал ", - говорит Олег

"Не все так просто, это тебе не гражданка, чтобы захотел и перевелся", - добавляет Зиновий.

"Знаю историю, как неплохими солдатами были бывшие зэки в одном подразделении разведки. Рассказывал комбат, как один такой боец ​​несколько раз просил у него несколько килограмм пластида (взрывчатка, - Gazeta.ua). То тот разведчик его сам раздобыл и ночью прокрался к вражескому блиндажу и заминировал его. Говорил, утром взрыв был такой силы, что не сразу понял, что это. Поскольку ни одно оружие так громко не бахкает. Там корова рядом паслась, то от нее только вымя прилетело. А еще рассказывал, как тот разведчик ходил за линию фронта. Его группа подкралась к вражескому блокпосту. Уже вынул нож, хотели сепаров перерезать по-тихому. Но посмотрел, что это дети-подростки и спрятал нож. Связали их и так оставили", - рассказывает Михаил.

Чугуев, 10:00

На машине к нам подъезжает боевой офицер Юрий с побратимом. Одетые в шорты. Вскоре должны отправиться на передовую. Отдаем первый ящик с закрутками и сладостями, ведро с мясом и свежую прессу.

"Вот скажи, можешь ли ты сам что-то изменить к лучшему в армии?" - спрашивает у него Михаил.

"Если на уровне своей части, то да", - уверенно отвечает Юрий.

"А как технику ремонтируете, за свой счет или государства?"

"Ну, что касается мелких запчастей и расходных материалов, то сами покупаем. Если крупные агрегаты, то пишем в штаб, ждем, когда придут. Когда срочно надо, пробуем сами пробивать".

"Как у вас с обеспечением?"

"Да не жалуемся, вроде все есть. А вот техника старая. Некоторым БТРами по 40-лет. Но понемногу дают новую ".

Только попрощавшись, Кристина пробует завести бус, и мотор глохнет. Выходим и вместе с военными толкаем, но тщетно. Нас берут на буксир и мотор снова работает.

Окрестности Рубежного, 13:20

По дороге к Рубежному останавливаемся на блокпосту. Полицейские и нацгвардейцы спрашивают, куда едем и просят открыть багажник. Говорим, что волонтеры. Тщательный осмотр не проводят и желают счастливого пути. Через час, когда возвращаемся через этот же блокпост, просят открыть багажник снова.

Хотя я и на русском разговариваю и город у нас русскоязычный, но я здесь, чтобы не пускать боевиков дальше

Лисичанск, 14:30

В Лисичанске на одной из улиц передаем посылку 2-м бойцам, которые приехали на грузовом КрАЗе. Одного из военных зовут Василий, с ним вместе служит сын, но сегодня к нам приехать не смог. Кроме этого, передаем им камуфлированные плащ-палатки от дождя. На внутренней стороне плащей дети написали фломастером стишки и пожелания.

Автор: Валерій Шмаков Волонтеры передают военным плащ-палатки и сладости. Бойца справа зовут Василий. Вместе с ним служит сын

Далее наш маршрут лежит через Попасную, Авдеевку, Марьинку и другие места. Когда мимо по встречной проезжают военные автомобили, Кристина в знак приветствия поднимает правую руку. Ей отвечают. У Авдеевки нам машет девочка, лет 10-ти, которая идет вдоль дороги. Автостраду перебегают фазаны и зайцы, а с наступлением темноты еще и ежи. На очередной остановке Михаил передает одному из бойцов корзину с паской.

"Наш друг на Пасху был на выезде, поэтому привезли гостинцы, когда он на месте. Приятного аппетита!" - объясняет он.

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Окраина Донецка, 18.00

Заезжаем до 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар". Пока волонтеры разгружают ящики, Кристина гладит их лохматого пса. Вместе с военными всегда живет немало домашних животных.

Завожу разговор с бойцом Сергеем, который стоит в наряде с автоматом. Мужчине 58 лет, имеет длинные казацкие усы. Родом из города Бердянск Запорожской области, что на побережье Азовского моря. До войны работал газорезчиком.

"Металл резал", - объясняет мужчина. Служил еще в советской армии в 1979-м, по специальности авиационный механик. В "Айдар" пришел в 2015-м и с тех пор служит здесь с небольшими перерывами.

После войны, говорит, хочет уйти на пенсию.

"Война закончится, когда Донбасс будет наш. Хотя я и на русском разговариваю и город у нас русскоязычный, но я здесь, чтобы не пускать боевиков дальше. Напротив, гнать их надо к чертовой матери. К сожалению, многие люди забывают о войне. Просто она людям уже надоела. Очень многим", - заключает Сергей.

Автор: Валерій Шмаков Сергей в свои 58 лет служит в "Айдаре" с 2015 года с небольшими перерывами

Командир угощает волонтеров кофе. В столовой на подоконнике в пластиковых емкостях растет зеленый лук. За это время успеваю поговорить с сапером Валерием Кузнецовым. Он родом из поселка Нижнее Луганской области. Окончил Луганский машиностроительный техникум, служил в советской 103-й витебской дивизии ВДВ. Проходил службу в столице Афганистана Кабуле. На вопро, почему пошел воевать, отвечает: "Видимо, по призванию, болит душа за Украину".

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"В 2014-м получил приглашение от батальона "Донбасс". С большим перечнем, что надо было с собой взять. Немножко финансово не осилил это. Через 2 года пошел служить 53-ю бригаду, оттуда перевелся в штурмовой батальон "Айдар". Здесь ребята боевые, с опытом. Название батальона его назначению отвечает. Тот случай, когда название имеет значение. Обеспечение - хорошее, все, что надо, дают, а чего не хватает, можно самому докупить".

Как пришел в ВСУ - отправили на обучение на полигоны.

"Не скажу, шо много нового узнал, но освежить навыки было уместно. Полигоны считаю, в основном, тратой времени. Боевое слаживание нужно, а остальное время, которое проводится в тех бытовых условиях, - это только порча нервов", - считает боец.

7 мая от пули снайпера погиб его побратим 33-летний Сергей Дрогин (позывной "Скиф").

"Это был друг моего сына. Вражеский снайпер не пожалел его ", - вздыхает Валерий.

Рядом идет война, а у нас люди спокойно ходят по улицам, матери с колясками. Даже поздно вечером не боятся гулять по городу.

Боевики используют в Донбассе запрещены Женевской конвенцией противопехотные осколочные мины ПОМ-2.

"Она может устанавливаться дистанционно, с помощью артиллерийских и других залповых систем. Еще сепары выстреливают их из РПГ по одной. Взводиться она автоматически. Мой товарищ обезвредил такую ​​недавно. Еще эта мина имеет самоликвидатор и не может долго лежать. От 4 до 100 часов, после чего сама инициирует свой подрыв", - объясняет сапер.

- Какие ожидания от новой власти?

"Никаких, я не фанат этой команды, которая пришла к власти. Немножко так неожиданность, конечно. Но поживем - увидим. Дай Бог, чтобы все было хорошо, а если не будет, то поправим. Наш народ умеет поправлять. Что от нас зависит, мы сделаем. А украинцам желаю счастья-здоровья, успехов. И всем прийти домой живыми-здоровыми. Любите Украину, а все остальные приложится!" - говорит Валерий.

Автор: Валерій Шмаков Валерий Кузнецов при СССР служил "строчку" в Афганистане. Теперь защищает Украину в составе "Айдара"

Авдеевка, 21:30

В Авдеевке завожу разговор с бойцами Военной службы правопорядка. Здесь они размещаются в одном здании с городским отделом полиции и детской музыкальной школой. Патрулируют город также иногда вместе. С началом ООС на Донбассе действует особый режим, который расширяет полномочия правоохранительных органов в "желтой" и "красной" зонах. В частности, это позволяет им входить в жилые помещения, проверять транспортные средства и имущество граждан, обязывает последних носить при себе документы.

Спрашиваю у ВСП-шников, какие правонарушения фиксируют здесь чаще всего.

"Каких-то вопиющих фактов нет. Все понимают, где они находятся и что делают. Но профилактика у нас постоянная, ездим даже по передовой, контролируем, показываем, что мы есть".

"А гражданских нарушителей задерживаете? Как люди реагируют?"

"Реагируют нормально. Задерживать гражданских не имеем права. Если увидели правонарушения, то обязаны его прекратить и вызвать полицию".

В Авдеевке доверие к полиции значительно выше, чем в любом городе Украины, убежден старший сержант группы реагирования полиции Виталий Надточий.

"Рядом идет война, а у нас люди спокойно ходят по улицам, мамы с колясками. Даже поздно вечером не боятся гулять по городу. Работают кафе, ночной клуб, бильярд, стадион. Такого, как убийства, разбои, угоны автомобилей, вообще нет. Патрульную машину могу не закрывать, не боюсь, что кто-то залезет. Конечно, есть алкоголики, иногда металл воруют. А квартирных краж намного меньше, чем в Киеве. Самые частые вызовы - бытовуха, домашнее насилие, мужчина поссорился с женой или сосед громко песни поет. И город закрыт. Если угнал авто, - не уйдешь. Мы всегда можем связаться с блокпостами и закрыть город. Свою эффективность доводим не словом, а делом. Когда без света сидели, то вместе с военными ставили в городе палатки, раздавали хлеб и продукты. Если есть вызов, едем на "промку", там, где последние улицы. И если будет обстрел города, будем спасать людей. Сейчас, слава Богу, именно город не обстреливают. Бывают прилеты по окраине. В прошлом году было раза два, кажется, в этом год,у тьфу-тьфу, ни одного", - говорит полицейский.

Автор: Валерій Шмаков Вблизи Авдеевки на горизонте видно оккупированный Донецк

Когда за нарушение ПДД останавливает автомобили из Донецка, обязательно будут пытаться дать деньги.

"Первый раз делаю предупреждение об ответственности. Многих это шокирует. Если не помогает, выписываю постановление. Говорю: "Вон банк, платите туда, если некуда деньги девать. - Тогда им приятно, видят престиж и говорят, - да, здесь действительно есть изменения". Чувствуют, что здесь действуют Конституция и закон, а в Донецке не действует ничего. Там закон силы. Хочу, чтобы к украинскому полицейскому было уважение, любовь и доверие. А если начну брать взятки, то чем буду отличаться от сепаров? У нас с этим строго", - говорит Виталий.

В городе до сих пор ловят российские пропагандистские телеканалы и ФМ-радио. Людей с сепаратистскими взглядами пытается убеждать.

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"Всегда привожу аналогию с мамой. Если мама заболела, ей не говоришь: "Иди отсюда, больная старуха. Я пойду к соседке, она молода и богатая". Вы стараетесь вылечить свою мать, правильно? Родина - это та же мать, и наши поступки - это как лучшее лекарство. Мы своими действиями стараемся нашу мать вылечить", - считает полицейский.

Карловка, 18:00

Напоследок заезжаем в Карловку к стоматологическому движения "Тризуб Дентал". Волонтеры 4-й год подряд лечат и протезируют зубы украинским воинам бесплатно. Сегодня у них годовщина создания. Кристина покупает им торта. В них выходной, хотя обычно здесь постоянные очереди. Лечить зубы приходят не только бойцы, но и местные жители. За годы работы здесь полечили более 35 тыс. пациентов.

Автор: Валерій Шмаков Основатель "Тризуб Дентал" Игорь Ященко. Волонтеры 4 год подряд лечат зубы украинским воинам бесплатно

Волонтеры-стоматологи развернули в прифронтовой зоне не только стационарную клинику и мобильные кабинеты на колесах, но и основали патриотическую радиостанцию ​​"Тризуб ФМ".

"Нас даже оккупирован Донецк слушает. Лицензию получили, антенна стоит, все по-взрослому. Официальная волна, которую нам дали - 105.1, но сепары ее глушат. То мы поставили еще подпольный передатчик - 98.0. Еще есть волна 102.2 под Мариуполем и планируем на Светлодарку передатчик поставить ", - хвастается основатель "Тризуб Дентал" Игорь Ященко.

В планах волонтеров - передвижной цифровой ортопан с цифалостатом (стоматологический панорамный рентген. - Gazeta.ua).

"Это нужно, чтобы знать состояние здоровья военных. А также для идентификации погибших - по зубам. Заехали в подразделение, сделали всем рентген по списку и отдали им базу на флешке. Мы эти списки не берем и к военной тайне доступа не имеем. Если это удастся, будет прекрасно", - говорит волонтер.

Ольшанки, 14:00

По дороге домой останавливаемся в придорожном кафе "Полтавские галушки" в городе Ольшанка на Полтавщине. Заведение в этно-стиле с плетеным забором-забором с глиняными горшками. Официантка, когда принимает заказы, спрашивает, военные ли мы. Говорим, что волонтеры. Впоследствии приносит чек с 30% скидкой.

p.s. Когда материал готовился к печати, стало известно, что 1 июля старший сержант полиции Виталий Надточий попал под обстрел, когда с напарником был в патруле в поселке Верхнеторецком на Донбассе. Российские наемники обстреляли полицейских минометами 82-го калибра. Будучи раненым, Виталий вывел автомобиль из-под обстрела, чем спас жизнь себе и побратиму. Сейчас полицейские находятся в госпитале. По поручению начальника полиции Донетчины заместитель начальника Павел Алексеенко посетил полицейского в больнице и поблагодарил за решительные действия.

2 июля российские снайперы подстрелили 2-х украинских волонтеров. Они получили пулевые ранения, когда ехали по дороге Марьинка-Красногоровка. Пострадавшие медики, 32 и 42 года, сейчас находятся в военном госпитале Покровска.