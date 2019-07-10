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четверг, 11 июля 2019 09:01

"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
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Автор: предоставлены бойцами
  Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады

Уже давно прошли времена, когда на войне бойцы голодали. Если случается какой-то конфуз, то только по вине заместителя командира по тыловой части. Или из-за лени самих бойцов. Поставка продуктов идет почти бесперебойно. Добровольцы тоже не голодают. Им помогают волонтеры.

Когда война перестала быть наступательной, позиции выровнялись. Бойцы получили возможность обустраивать бытовые условия. Хочешь мыться - сделай душ. Хочешь быть в тепле, сухости - обустрой нормальный блиндаж.

Кто-то, пользуясь большой заработной платой, позволяет себе покупать пельмени, вареники, пиццу. Другие так и сидят на вермишели быстрого приготовления. Есть такие, которые берегут свой желудок и готовят здоровую, человеческую еду.

"Я не умел готовить к войне. Меня все делала мать, жена. Считал, что это ненужная вещь, - говорит Роман, боец ​​24 Королевской бригады ВСУ с позывным "Кирюха". - Жизнь на фронте заставило подойти к этому делу иначе. Сначала мы ели тушенки, пили сгущенное молоко. Жарили яйца - то есть выходили из ситуации по-разному. Легче было тем, где на позициях жили девушки. Там можно было встретить супчик, борщик или еще какой деликатес. А мы не хотели этим заниматься. Пока желудок не дал о себе знать. Начало печь, тянуть. На "сухомятку" не мог смотреть.

Однажды взял ту же тушенку и бросил ее в котел с кипятком. Добавил картошечки, макарон. Волонтеры привезли нам зелени, приправ разных. Добавил к общей массе продуктов и получился неплохой суп. Главное, что горячий и жидкий.

Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Фото: предоставлены бойцами
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады

Ребята все съели, даже собакам ничего не осталось. Через два дня пытался готовить борщ. Друзья присоединились. Все классно, но если бы мы продуктов меньше туда бросили. Поэтому, вместо борща, получился густой продуктовый набор. Хотя его тоже съели. Вот так и живем".

24 бригада бригада находится в районе Марьинки. Там есть много нежилых разбитых домов, где сохранились домашние печки.

Некоторые бойцы используют их для того, чтобы готовить пищу, сушить вещи или согреваться. Кроме того, на каждом посту находится газовый баллон. Так солдаты не пропадают, если захотят - такое чудо кулинарии сделают, что пальчики оближешь.

"В определенный период нам выдают продукты. Мясо там, сардельки, фрукты, молочку. Поэтому несколько дней мы просто жируем. Пытаемся съесть все, что быстро портится, - говорит Руслан с позывным "Рысь". - В летних условиях, когда в тени - +40ºС, свежие продукты хранятся максимум сутки-две. Мы же без холодильников не можем их долго хранить. А потом едим каши, макароны, супы с тушонок, консервов. Но все равно скучаем по домашней едой.

Автор: предоставлены бойцами
  Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады

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Поэтому очень благодарны волонтерам, которые привозят или передают нам различные лакомства. Здесь дело не в деньгах. Мы действительно можем купить себе угодно. Однако, когда нам люди помогают, чувствуем их расположение. Именно тогда приходит понимание, что ты не покинут".

На позициях 57-й бригады все бойцы показывают пальцем на одну девушку и говорят: "Это все она".

Она - это военнослужащий Татьяна. Жительница Луганской области. В нее служит брат, две сестры. В 2017-м девушка тоже решила подписать контракт. Сначала родные неоднозначно отнеслись к ее выбору. Некоторые говорили, что она гробит свое здоровье. Родственники из России вообще писали, что украинские военные их убивают.

Странно выглядит, русских в Украине нет, по версии самих россиян. Другие говорят, что наша армия их убивает.

Таня сначала была одна между ребятами на позициях. Они ее спрашивали: "Зачем пришла в армию?". Сейчас таких вопросов меньше. Таня стала неотъемлемой частью батальона и роты. И ребята уже не могут без блюд, которые готовит девушка.

Автор: предоставлены бойцами
  Татьяна и Алина с 57 бригады любят готовить для всей роты
Татьяна и Алина с 57 бригады любят готовить для всей роты

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Пончики, пицца, различные салаты, супы, борщи - лучшие городские кафе отдыхают. Бойцы ходят потирают свои животы и тихо жалуются: "Боюсь, что толстым состояния после такой кухне".

"Когда я впервые приготовила еду ребятам, один из них, "Байкер", сказал: "Где ты была, почему тебя сразу до нас не прислали?" Я не умею не готовить. Поэтому, если есть свободное время, то просто делаю свою работу, - рассказывает девушка. - В спокойные дни, когда было много людей у ​​нас в блиндаже и из других приходили, поднималась в шесть утра и начинала готовить. Меню разное: вечером что-то придумываю или ребята делают заказ".

"Здесь у меня есть вдохновение, моя подруга - боевой медик Алина. Она помогает мне готовить, составляет меню. Бывало такое, что мы нажарили много пирожков с картошкой и повидлом. Они мгновенно все разошлись. Даже голубцы пробовали готовить и это за несколько сотен метров от российских позиций", - говорит Таня.

Боюсь, что толстым состояния после такой кухни

"Ты сидишь за столом, в кругу друзей. И не понимаешь, где находишься? Дома или в окопах за пару сотен метров от врага? Только семьи не хватает для полного счастья", - хвалит Таню и Алину их собрат Игорь.

52-летний Александр, тоже боец ​​57-й бригады ВСУ, на войне уже три года. Он сам вызвался готовить пищу. И когда есть свободное время, делает это постоянно.

"До войны работал за границей, как и миллионы других украинском. Поэтому там научился готовить. Не знаю, всем ли нравится, но на халяву и уксус будет вкусным.

Я сам вызвался готовить, тем более ребята не против. Придут с поста или какого-то другого наряда, а уже все готово, дымится. Кто не хочет есть моего борща или макарон - жарит себе картошку. Но через некоторое время снова возвращаются к общему котлу".

Автор: предоставлены бойцами
  Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады
Так готовят в некоторых подразделениях 57 бригады

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Я на войне с 2014-го. Многие за это время видел, успел пережить. Где голодали, где-то - местное население помогало, волонтеры. Сейчас ситуация намного лучше.

"Недавно решили, что готовить будет каждый из нас. В блиндаже 7 человек, варим еду - один раз в неделю. Бывало такое, что звоню домой, спрашиваю маму, что и сколько добавлять к борщу, а на улице идет обстрел. Мама спрашивает: Там что - стреляют? Нет - говорю ей - это на сковородке лук шипит".

Для украинских военнослужащих разработали сухпайок по стандартам НАТО. Он будет содержать 7 различных комплексных рационов на все дни недели.

Автор: Михаил Ухман
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