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воскресенье, 12 мая 2019 13:25

В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки

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В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
Харьковчане вышли на защиту волонтерской палатки.

Городские власти Харькова планируют снести палатку волонтеров, в центре города собрались активисты.

Мэрия требует от волонтеров организации "Інфоцентр Євро Харків" добровольно демонтировать палатку для сбора помощи фронту, установленный в центре города. Соответствующее предписание Департамента территориального контроля горсовета появилось 11 мая, сообщает "Радіо Свобода"

Городская власть требует у волонтеров в течение трех дней снести объект "с обязательным восстановлением благоустройства города Харькова".

В противном случае, предупреждают городские чиновники, палатку демонтируют.

Активисты собрали акцию полдень 12 мая на знак протеста против сноса палатки.

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Нардеп из "Блок Петра Порошенка" Александр Грановский праздновал 9 мая во компании внефракционного коллеги Вадима Рабиновича из партии "Оппозиционная платформа-За життя" Виктора Медведчука. Соответствующие кадры из Харькова показал связанный с кумом президента РФ Путина телеканал "112 Україна".

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Дата
12
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