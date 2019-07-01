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понедельник, 01 июля 2019 14:57

Полицейские во время патрулирования нарвались на мины боевиков
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Обстрелян автомобиль полиции в Ясиноватском районе Донецкой области
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Обстрелян автомобиль полиции в Ясиноватском районе Донецкой области
Одна мина упала во двор местного жителя, в результате разрушено хозяйственную постройку. Владелец дома рассказал военным, обстрел произошел поздно вечером
Одна мина упала во двор местного жителя, в результате разрушено хозяйственную постройку. Владелец дома рассказал военным, обстрел произошел поздно вечером

В Ясиноватском районе Донецкой области во время патрулирования наряд полиции попал под обстрел боевиков.

Двое полицейских оказались в военном госпитале, сообщает полиция Донецкой области.

"Вчера, 30 июня, во время вечернего патрулирования Верхнеторецком сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь. Сейчас двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, находятся в военном госпитале в городе Часов Яр. Также поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители, которые находятся в зоне проведения ООС, ежедневно осуществляют патрулирование населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения.

30 июня в результате обстрела повреждены 3 частных дома в Авдеевке Донецкой области.

Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа Национальной полиции.

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01
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