Полицейские во время патрулирования нарвались на мины боевиков

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В Ясиноватском районе Донецкой области во время патрулирования наряд полиции попал под обстрел боевиков.

Двое полицейских оказались в военном госпитале, сообщает полиция Донецкой области.

"Вчера, 30 июня, во время вечернего патрулирования Верхнеторецком сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь. Сейчас двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, находятся в военном госпитале в городе Часов Яр. Также поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители, которые находятся в зоне проведения ООС, ежедневно осуществляют патрулирование населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения.

30 июня в результате обстрела повреждены 3 частных дома в Авдеевке Донецкой области. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа Национальной полиции.