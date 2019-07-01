Авдеевка и Новолуганское попали под артиллерию боевиков

Фото: НПУ

30 июня в результате обстрела повреждены 3 частных дома в Авдеевке Донецкой области.

Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа Национальной полиции.

28 июня, с 18.12 до 19.43 враг беспощадно обстрелял город Новолуганское Донецкой области, применив при этом артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм. Установлено, что огонь велся из Горловки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне проведения ООС масштабный пожар: не исключается диверсия

29 июня, в переулке Некрасова, в 17 часов ПТРК попал во двор дома местной жительницы. В результате взрыва, в доме выбиты окна и разрушен забор. Наблюдательный группа установила, что ракета была выпущена с южного направления с расстояния около 3000 м. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликована информация что ранения женщины в результате обстрела в Александровке в Донецкой области. По словам женщины, она получила осколочные ранения. Когда произошел обстрел, пенсионерка именно находилась дома.