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воскресенье, 30 июня 2019 17:52

В штабе ООС рассказали об очередном фейк боевиков

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В штабе ООС рассказали об очередном фейк боевиков
Очередные безосновательные обвинения в адрес подразделений Объединенных сил безосновательны / фото: ООС

29 июня, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликована информация о ранения женщины в результате обстрела в Александровке Донецкой области.

В больнице, в Петровском районе Донецка, на временно-оккупированной территории, команда Миссии видела женщину с окровавленными бинтов повязками на теле. Медики сообщили представителям Миссии, что к ним доставили женщину 18 июня, сообщают в штабе ООС.

В сообщении говорится, что по словам женщины 14 июня, она получила осколочные ранения. Когда произошел обстрел, пенсионерка именно находилась дома.

"Следует отметить, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем больше ранения людей в этом населенном пункте. Есть все основания утверждать, что наблюдатели для фиксации на место возможного обстрела не выезжали. Все это делает невозможным определение правдивости слов женщины о получении ранения в результате обстрела. Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельства местного населения об обстреле необходимо заключить подразделения Объединенных сил к данному инциденту непричастны", - говорят в штабе.

Кроме этого, в отчете зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом 5. В результате обстрела из стрелкового оружия, 27 июня, повреждено окно и стена двухэтажного дома. На улице Дундича, патруль в нескольких квартирах многоэтажки заметил разбитые окна, а в одной из квартир обнаружили царапины на мебели. По их словам повреждения также вызванные огнем из стрелкового оружия. Жительница одной из квартир сообщила, что обстрел был утром.

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Исходя из вышеупомянутого, украинская сторона СЦКК отмечает, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрыт профиль, и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны ВС Украины. В то же время, расстояние до позиций наших армейцев составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанной стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как к позициям оккупантов - 1,4 км.

"Выводы очевидны", - заявили в штабе.

Боевики попытались подорвать позиции бойцов 24 бригады у Марьинки в Донецкой области с помощью УР-83П - установки для разминирования.

Ее взрыв эквивалентный по силе заряда одновременном подрыва 250 противотанковых мин.

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30
июня

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