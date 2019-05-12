Трассу Киев-Харьков в Полтаве превратили в грунтовую полосу препятствий - сняли видео

Фото: Ольга Стенько

В Полтаве участок трассы М-03 Киев-Харьков превратили в грунтовую дорогу. Асфальтовое покрытие с дороги государственного значения сняли два месяца назад, ремонт до сих пор не начали.

Корреспондент Gazeta.ua снял видео, как автомобили движутся по трассе со скоростью пешехода.

Участок трассы М-03 в пределах Полтавы весной взялось ремонтировать Агентство местных дорог Полтавской области. На ремонт заложили 140 млн. гривен. На условиях совместного финансирования, по 70 млн. грн должны были выделить городская и областная администрации. ОГА сразу нашла деньги, а горсовет медлит.

В начале марта сняли слой асфальта на участке улицы Харьковское шоссе от перекрестка с ул. Кагамлика к выезду за черту Полтавы в сторону Харькова. Но работы остановили. Есть проблема с коллектором, что стало причиной серьезного проседания почвы.

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А пока страдают автомобилисты. Движение на этом участке затруднено, автомобили преодолевают глубокие ямы. Многие водители объезжают по городским улицам.

Между тем, за пределами города Служба автомобильных дорог активно продолжает дорожные ремонтные работы.

Турецкая компания построит двухуровневую транспортную развязку в Решетиловском районе Полтавской области. Она объединит автомобильные дороги М-03 Киев - Харьков и Н-31 Днепр - Решетиловка.