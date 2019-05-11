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суббота, 11 мая 2019 20:39

На Донбассе попрощались с бойцом Сергеем Дрогиным
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Попрощались с Сергеем Дрогиным
Фото: Facebook
Попрощались с Сергеем Дрогиным
Попрощались с Сергеем Дрогиным
Попрощались с Сергеем Дрогиным

11 мая в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным (позывной Скиф).

Он погиб 7 мая в районе поселка городского типа Південне Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, сообщает "Цензор".

Сергей Дрогин родился 22 декабря 1986 в Северодонецке. В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полке оперативного обеспечения на Львовщине. С 2015 года находился на войне. Служил старшим солдатом, командиром отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

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У него остались мать и жена.

7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным "Скиф".

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