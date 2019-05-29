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четверг, 30 мая 2019 08:01

Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
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29-летний американец Крейг Лэнг приехал в Украину в 2015 году. Служил в армии США 5,5 лет. Воевал в Ираке и Афганистане. После армии в 2015 году приехал в Украину, Поступил в ДУК "Правий сектор". В 2015-2016 годах был с ними, а затем присоединился к Грузинскому легиону (подразделение иностранцев, решивших идти воевать на Донбассе против РФ).

О войне в Донбассе, мотивацию и переживания он рассказал в интервью Gazeta.ua

Автор: Ліка Толорая
  Гражданин США Крейг Лэнг приехал в Украину в 2015 году. 4 год воюет в Грузинском легионе на Донбассе
Гражданин США Крейг Лэнг приехал в Украину в 2015 году. 4 год воюет в Грузинском легионе на Донбассе

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Почему пошли именно в Грузинский легион?

Потому что чувствовал, что они лучше обучены. Я больше возможностей присоединиться к армии. Мне нравился "Правый сектор", нравилось работать с ними. Они были замечательными людьми для работы. Но в то же время я хотел официально воевать в армии и грузины смогли мне в этом помочь.

По вашей мотивации, совпадает она у вас и у ребят из Грузинского легиона? Что у вас общего?

Все мы здесь, потому что хотим помочь Украине. Это очень уникальное объединение. У нас есть люди со всего мира, - из Японии, Америки, Германии, Англии, Шотландии, люди со всех уголков мира. Легион, несмотря на свое название на самом деле - международный легион. Все бойцы разного происхождения, идеологий, но всех объединяет одна цель, которая и привела нас к Украине.

Когда вы приехали в Украину, ты видел, что мы почти не имели армии, она была уничтожена изнутри пророссийской властью. А вы - профессиональный военный сильнейшей и самой современной армии мира, то вы приехали работать или нет?

Нет, я приехал добровольцем. Я не получал и не мог получать никакой зарплаты.

Почему вы решили воевать за Украину?

Я просто хотел помочь людям, хотел сделать. Я видел несправедливость в том, что произошло. В этой агрессии против людей, которые просто хотели быть свободными.

Было для вас ясно, кто наш враг?

Да, это очень ясно. Очевидно, что Россия.

Очень ясно. Очевидно, что - Россия

Вы знаете, для меня это тоже понятно, но для многих людей в Украине - нет.

Так, многие люди все еще ослеплены. Проблема, что они все еще видят пропаганду врага. Эта проблема не решена. Будем надеяться, что ситуация начнет меняться сейчас.

Когда вы приехали сюда, знали, что наши солдаты и добровольцы не имели даже одежды и амуниции чтобы воевать?

Когда я ехал в 2015 году, я привез с собой 4 комплекта формы. У меня был собственный устройство ночного видения. Прочая амуниция и различное оборудование, аптечки и термоодежду. Я купил это на собственные деньги, чтобы использовать это здесь.

В 2016-м вернулся в Соединенные Штаты на 6 месяцев, то оставил все эти вещи здесь. Несколько подарил друзьям из "Правого сектора", несколько ребят из Грузинского легиона. Когда я вернулся, привез еще больше вещей и оборудования. Но мне всегда приходилось обеспечивать себя всем самостоятельно.

Автор: Ліка Толорая
  Крейг Лэнг на передовой. Воевал сначала в ДУК "Правый сектор", затем перешел d Грузинский легион
Крейг Лэнг на передовой. Воевал сначала в ДУК "Правый сектор", затем перешел d Грузинский легион

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Когда вы вернулись в США, или рассказывали людям о том, что видели в Украине?

О, я разговаривал со многими людьми об этом. В Соединенных Штатах не знают ничего об этом конфликте - только из-за отсутствия медиа-освещения. Некоторые люди понимают, что война идет и расспрашивают меня об этом.

Правительство Соединенных Штатов меня допрашивало по приезде из Украины. Я никогда не имел с ними серьезных проблем. Но они всегда были очень заинтересованы в моей мотивации, идеологии и причинах, по которым я решил поехать в Украину.

За 4 года вы привыкли к реалиям украинской армии, все еще формируется?

Некоторые вещи были ожидаемы, Некоторые вещи были неожиданными. К некоторым вещам я еще пытаюсь привыкнуть каждый день. Я имею в виду, не секрет, что функционирование американской армии и способ функционирования украинской армии - это две совершенно разные вещи. Да, есть много вещей, которые можно сделать для улучшения армии. Мы подождать и увидеть изменения к лучшему.

По сравнению с американской армией, насколько ВСУ может быть названа диеспособною армией?

С точки зрения морали и правильности людей, которым нравится служить своей стране и хотят помочь - все в порядке. Но технологии, техническое обеспечение очень отстают. По дисциплине - некоторые солдаты обладают очень хорошей дисциплиной как американские военнослужащие. А в некоторых ее совсем нет.

Большой вопрос с тренировкой, и во многом. Например, морские пехотинцы, которые сейчас проходят обучение. Прошедшая неделя я провел на линии фронта с ними. И могу сказать вам, что там есть люди, которые делают все добросовестно. А есть те, которые прошли обучение, а затем возвращаются к работе и продолжают делать все так, как делали в 2014-м. И это то, над чем еще нужно работать.

Прошедшую неделя я провел на линии фронта

И многое стало лучше, чем когда я был здесь в 2015 году. Тогда было очень плохо, многие люди, например, не понимали тактической медицины. Когда были ранены или что-то подобное случалось, многие люди просто стояли вокруг и не могли ничем помочь. И сейчас уже ситуация намного лучше, кажется, что у каждого очень хорошее понимание тактической медицины. Это очень хорошо, это - результат работы многих волонтерских организаций, которые проводят обучение, многих энтузиастов. И это радует.

Люди меняются, нация взрослеет, страна развивается.

Да. И мне нравится жить здесь. Я вижу много возможностей в Украине.

Например?

Как я уже сказал, я вижу много изменений к лучшему, как мы движемся к интеграции в ЕС, а также к интеграции в НАТО. Я думаю, что это очень хорошо. И мне очень нравится быть участником этих изменений.

Так вы оптимистично настроены и еще не устали?

Нет.

Автор: Ліка Толорая
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Крейг Лэнг набил на правой руке татуировку с украинским трезубцем

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А как насчет свободного времени? Как проводите время в мирной жизни? Нравится Киев?

Так очень нравится. В свое свободное время я иногда работаю на курсах английского языка, преподаю английский язык как native speaker (носитель языка - Gazeta.ua). Иногда остаюсь здесь на базе и зависаю с другими американцами, иностранцами или грузинами. Также в свое свободное время я еду к своим друзьям из "Правого сектора" на восток и провожу пару недель с ними на линии фронта. Многое делаю в свободное время.

После пребывания на фронте, военным надо каждый раз адаптироваться к мирной жизни.

Так, труд и преподавания языка студентам и другие гражданские дела - это мой способ постепенно адаптироваться к мирному режиму.

Чего больше здесь не хватает, из того, что есть в Америке? У нас вроде все здесь есть, но, может, что-то особенное?

Больше всего мне на самом деле не хватает, это ... Я очень увлекаюсь оружием. Это - мое хобби. Мне нравится стрелять по мишеням, стрельба на большие расстояния. Как иностранцу доступ к огнестрельному оружию, мне в Украине весьма ограничен.

Хотя кадровые военные могут владеть огнестрельным оружием, для меня совсем другие условия, я не кадровый. Надеюсь, когда-то это будет возможно, но не сейчас. Так что это одна из тех вещей, которыми я не имею возможности здесь заниматься - собирать собственную амуницию, проводить соревнования по стрельбе, конструировать огнестрельное оружие. Я не могу заниматься этими хобби, которые я имел в Америке. Но я нахожу здесь какие-то другие дела и увлечения.

Собираетесь ли вы вернуться в Америку или поехать в другую страну? Ведь вас можно назвать человеком мира.

Я видимо еще побуду здесь некоторое время. А тогда, возможно через 2-3 года, могу поехать в другую страну. Но пока я останусь здесь.

Стала Украины вашим вторым домом?

Когда я сначала приехал, я просто думал, хорошо, я приеду сюда, я буду волонтером, и увижу, что я могу сделать. Но, знаешь, когда пережил столько вместе с ребятами со всеми в Украине, когда все так принимают, так благодарны нам за помощь. Это те вещи, по которым Украина стала вторым домом, я всегда здесь могу быть как дома.

Я чувствую, что, даже если у меня не будет дома в Америке, всегда здесь есть. И то с ребятами с "Правого сектора", или с собратьями, они всегда примут меня, а я всегда помогу им.

Автор: Ліка Толорая
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В нашей истории страны в основном воевали с нами. Никто не защищал. Поэтому мы удивлены каждый раз, когда видим, что кто-то пришел на помощь, на нашу сторону и очень благодарны. Чего бы вы пожелали украинцам?

У нас сейчас новый президент в Украине, и я надеюсь, что он выполнит некоторые свои обещания. Я надеюсь, что он будет помогать развивать Украину, что он реалистичный подход. И рассчитываю, что мы увидим, как происходит развитие и рост по всей стране. Есть много, чего я с нетерпением жду. Думаю, что это хорошо, что он отличается от некоторых более традиционных людей, которые были у власти в прошлом. Надеюсь, что он привнесет какие-то обновления, будут к лучшему.

Вы верите ему?

Вы должны увидеть действия человека, прежде чем вы действительно сможете ее узнать. У меня есть надежда. И у меня есть убеждение, что некоторые вещи должны состояться. Но я хочу видеть это в действии, не могу судить без конкретных действий.

На фоне начинает играть грузинская музыки. Ребята из Грузинского легиона получили музыкальные инструменты и начали играть на них.

Как вам такая музыка?

(Смеется) Музыка очень интересная, очень необычная. Что я понял о грузинах, - они всегда веселые, открытые, музыка всегда сопровождает нас и танцы тоже. Они всегда умеют оптимистично настраиваться и настраивать, всегда мотивированные, поддерживают друг друга, все эти вещи и отношения создают ощущение, что находишься в одной большой семье.

Автор: Лико Толорая
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