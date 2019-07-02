Боевики обстреляли волонтеров-медиков

Волонтеров обстреляли российские снайперы. Фото: Днепр Время

Российские снайперы подстрелили 2-х украинских волонтеров.

Они получили пулевые ранения, когда ехали по дороге Марьинка-Красногоровка, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Пострадавшие медики, 32 и 42 года, сейчас находятся в военном госпитале Покровска.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.

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На Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль украинских военных. Один военнослужащий погиб на месте. Еще двое умерли позже.