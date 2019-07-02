Обстрел санитарного авто ВСУ: секретарь СНБО выступил с инициативой

Данилюк предупредил, что действия боевиков могут свести на нет попытки урегулировать ситуацию на Донбассе. Фото: УНИАН

Обстрел боевиками санитарного автомобиля ВСУ необходимо обсудить на заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает пресс-служба ведомства.

"Стрелять у медиков, когда они осуществляют эвакуацию раненых, - все равно, что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права... Эту ситуацию необходимо рассмотреть в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - заявил Данилюк.

Он отметил, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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1 июля под Водяным боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, который эвакуировал раненого. 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель погибли, старшина получил огнестрельное ранение.