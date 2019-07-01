Боевики убили медика на передовой: санитарное авто обстреляли из ракеты

Оккупанты обстреляли авто с противотанковой управляемой ракеты. Фото: из открытых источников

На Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль украинских военных. Один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Один из раненых - военный медик - в критическом состоянии.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Около 10:50 оккупанты обстреляли авто с противотанковой управляемой ракеты, когда военные медики эвакуировали раненого в районе Водяного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авдеевка и Новолуганское попали под артиллерию боевиков

Обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской. Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение неделе нет обстрелов. Украинские военные и боевики должны отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до 1 км. Леонид Кучма сообщил, что при условии соблюдения перемирия, мост отремонтируют в течение 1,5-3 месяцев.