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понедельник, 01 июля 2019 13:18

Боевики убили медика на передовой: санитарное авто обстреляли из ракеты

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Боевики убили медика на передовой: санитарное авто обстреляли из ракеты
Оккупанты обстреляли авто с противотанковой управляемой ракеты. Фото: из открытых источников

На Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль украинских военных. Один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Один из раненых - военный медик - в критическом состоянии.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Около 10:50 оккупанты обстреляли авто с противотанковой управляемой ракеты, когда военные медики эвакуировали раненого в районе Водяного.

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Обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской.

Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение неделе нет обстрелов. Украинские военные и боевики должны отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до 1 км.

Леонид Кучма сообщил, что при условии соблюдения перемирия, мост отремонтируют в течение 1,5-3 месяцев.

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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