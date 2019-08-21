Завтра заработает McDonald's

Открывают Макдональдз. Фото:pl.vgorode.ua

22 августа в Полтаве открывают McDonald's.

Об этом сообщили в информационном ресурсе "ЗМИСТ" со ссылкой на пресс-службу украинского McDonald's.

В ресторан завозят продукты и настраивают оборудование.

Само заведение расширили, приобрели новую мебель.

В начале августа не удалось его открыть, поскольку работа с документами и организационные вопросы забрали больше времени, чем планировалось.

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В Австралии и Новой Зеландии компания McDonald's будет добавлять в детские наборы Happy meal книги британского писателя Роальда Даля. Сеть ресторанов быстрого питания планирует реализовать 800 тыс. экземпляров произведений сказочника с каждым комплектом меню для детей.