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среда, 21 августа 2019 14:26

Завтра заработает McDonald's

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Завтра заработает McDonald&#039;s
Открывают Макдональдз. Фото:pl.vgorode.ua

22 августа в Полтаве открывают McDonald's.

Об этом сообщили в информационном ресурсе "ЗМИСТ" со ссылкой на пресс-службу украинского McDonald's.

В ресторан завозят продукты и настраивают оборудование.

Само заведение расширили, приобрели новую мебель.

В начале августа не удалось его открыть, поскольку работа с документами и организационные вопросы забрали больше времени, чем планировалось.

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В Австралии и Новой Зеландии компания McDonald's будет добавлять в детские наборы Happy meal книги британского писателя Роальда Даля. Сеть ресторанов быстрого питания планирует реализовать 800 тыс. экземпляров произведений сказочника с каждым комплектом меню для детей.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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