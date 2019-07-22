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понедельник, 22 июля 2019 13:41

Завтра попрощаются с известным журналистом с Полтащины

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Завтра попрощаются с известным журналистом с Полтащины
Умер известный журналист из Полтавщины Дмитрий Демиденко. Фото: Facebook

Вечером 20 июля скончался известный журналист с Полтавщины 44-летний Дмитрий Демиденко. Прощаться с ним будут 23 июня в двух городах области - Кременчуге и в Полтаве.

Об этом написали на странице в Facebook его жена Александра Демиденко.

"Прощание в Куременчуге в Свято-Николаевском соборе состоится в 9:30. Дальше похорон в Полтаве. Для полтавчан сбор в 12:30 у ОЦЕВУМа. Кременчужане, желающие поехать в Полтаву, отпишитесь, пожалуйста, мне в личку, чтобы мы понимали по местам в автобусе. Спасибо, что вы с нами", - отметила Александра Демиденко в сообщении.

Дмитрий много лет работал в областной государственной телерадиокомпании "Лтава", а ныне - в Кременчугской городской телекомпании. Освещал спортивные события, комментировал матчи. За его материалами следят спортивные фанаты Полтавщины.

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В 2017 году ему диагностировали гастрит, однако лечение не помогло. Состояние ухудшалось. В частной клинике ему указали на возраст и отметили, что это симптомы мужских возрастных изменений со здоровьем. Весной 2018 Дмитрий попал на прием к районному терапевту. Там обратили внимание на состояние пациента и назначили полное обследование. Которое дало неутешительный вывод - рак в третьей стадии. Время и шансы на быстрое выздоровление были потеряны. Дмитрий Демиденко получил в Полтаве предоперационный курс лучевой терапии и несколько курсов химиотерапии. Его впервые прооперировали в Кременчугском онокдиспансере в июле прошлого года, в августе - во второй раз. Затем снова были "химии".

Мужчина получил более 20 блоков химиотерапевтического лечения. После временного улучшения самочувствия ему стало хуже. Дмитрий резко потерял вес. При обследовании обнаружили вторичное поражение легких и печени. Изменили тактику лечения. Врачи говорили, что таргетная терапия - единственное, что может помочь Дмитрию. Назначили дорогостоящий препарат вектибикс. Неравнодушные начали собирать средства, однако не успели. 20 июля он умер, держа родных за руку.

В Америке умер актер Макс Райт, которого знали по роли отца семейства Танер в сериале "Альф". Ему было 75 лет.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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