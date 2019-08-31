Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж

Фото: Ольга Стенько

В селе Забаряны на Полтавщине зарегистрированы 4 жителя. Постоянно живут люди только в двух старых домах. Это одно из сел в регионе, которое вымирает.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в селе и увидел все собственными глазами.

Село Забаряны относится к Надержинщинскому сельскому совету. Этим летом сельсовет стал частью Новоселовской ОТГ. До центра громады от села - 12 км. До своего сельсовета - 4, а до центра Полтавы - 22 км.

Такая близость к областному центру не дает преимуществ. Забаряны - это полтора десятка покосившихся домов на песках среди лесного массива. Тупик. Указателя нет. Лес с обеих сторон дороги расступается, открывая небольшое поселение.

"Сюда не ходит автобус, никогда не ходил. Ближайшая остановка в 2 км отсюда в селе Кованьковка у магазина, он единственный здесь. В самих Забарянах не было никогда магазина. Когда-то привозили хлеб несколько раз в неделю, но давно, я тогда маленькая была" , - рассказывает полтавчанка Наталия. Она - одна из "дачников". Так в селе называют людей, проживающих в Полтаве, которые на хутор приезжают летом. "Дачники" ухаживают за родительским наследством. Все они застали лучшие времена поселения. Теперь бросить дома рука не поднимается, а продать невозможно, никого не интересуют участки на супеси.

В селе тихо. Не подает голос скот, его никто не держит. Не слышно кур или гусей. Только ветер играет верхушками деревьев и сухостоем, подают голос цикады.

Автор: Ольга Стенько Полную тишину села нарушает звук дисковой пилы - около новостройки рабочие ставят забор

О том, что в селе есть люди, напоминает звук дисковой пилы. Это рабочие ставят забор в новостройке. Двухэтажный сруб будет, вероятно, самым высоким зданием в Забарянах. Рабочие немногословны. Чуть дальше еще один бетонный забор. Говорят, это частная территория. Но не так давно на воротах висело объявление, что сдается.

Есть еще один современный дом. Забор вокруг одноэтажного здания незавершен, ворот нет. Через вход во двор видны две иномарки. Одна из них - бывшего сельского головы, а ныне старосты Надержинщинского сельсовета. Говорят, в этом доме баня, староста приезжает в нее на все церковные праздники. Сегодня как раз Хлебный Спас.

Пообщаться с Григорием Варавой не удалось, сослался на занятость и уехал. Вернулся через полчаса, зашел в дом и перестал отвечать на телефонные звонки. В Надержинщинском сельсовете сказали, что у старосты очень насыщенный делами рабочий день.

Автор: Ольга Стенько Машину старосты видят в Забарянах у новостройки на все праздники - говорят, в этом доме баня

"Приезжает сюда часто. Видит, что я во дворе, но никогда не заходит хоть спросить, как я здесь живу. Ни с 80-летием не поздравлял меня, никогда не спросит, нужна какая помощь. Хотя и знает, что у меня никого больше нет с тех пор, как в прошлом году похоронила мужа ", - рассказала самая старшая жительница села Забаряны Вера Глоба, в ноябре ей исполнится 81 год.

Вера Семеновна живет в деревне с 1970-х. Ее муж Василий Владимирович перевез из Оренбургской области в Полтавскую в родительский дом.

"Не сразу поняла название села. Сначала думала, что Заборяны, через "о ". Потому что вокруг лес - сосновый бор. Позже узнала, что здесь были земли помещицы Забарянской. Поэтому пишется через "а", по ее фамилии. Не все об этом до сих пор знают", - рассказала женщина.

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Детей у супругов не было. Работала Вера Семеновна библиотекарем в соседней Кованьковке, в 1994 году вышла на пенсию. Хотела продать дом и купить что-то ближе к цивилизации, где есть газ. Но не удалось. Поэтому топит дровами - их покупает в местном лесничестве. За дрова заплатила три тысячи, за то, чтобы напилили у ее забора - еще 800 гривен. А чтобы занесли от забора во двор - 500. С нынешнего года ей начала помогать соцработник, а до того женщина управлялась сама.

Автор: Ольга Стенько В селе Забаряны Полтавского района прописаны 4 жителя. Брошенные дома медленно разрушаются. Жизнь селу добавляют дачники, ухаживающие за родительским наследством

Вся связь с цивилизацией у Веры Глобы - радио и телевизор. Три раза в неделю почтальон из Надержинщины привозит газеты, раз в неделю предприниматель доставляет продукты - ему Вера Семеновна звонит с заказом.

На ее глазах село умирает - из постоянных жителей остались семья Винниченко. Анжела и Николай живут с двумя детьми по соседству. И на другом краю села живет 70-летняя соседка. Ее имени не называют, просто говорят "еще одна бабушка".

Последний ребенок родился в селе 7 лет назад - сын у Винниченко. Последние похороны были на прошлой неделе. Хоронили первого мужа Анжелы. Соседи говорят, он здесь никогда не жил. Но хоронить его пришлось Анжеле и ее второму мужу.

В 40 километрах от села Ильинцы есть селение Первомайское, которое в народе называют хутором Гадаи. Туда не ходит ни один автобус. В дождливую погоду не добраться и автомобилем.