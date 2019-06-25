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вторник, 25 июня 2019 15:19

Выставки, кузнечные изделия и этноодежда - чем удивит фестиваль гончарства

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29 июня в поселке Опошня Зеньковского района Полтавской области пройдет традиционный Национальный фестиваль гончарства. По счету - одиннадцатый.

Об этом Gazeta.ua рассказали организаторы фестиваля.

В течение дня пройдут выставки керамики, международная художественная ярмарка
"Гончарная Вселенная в Украине", гончарные и кузнечные мастер-классы, "Ярмарка талантов", подведение итогов Национального кузнечного фестиваля "ВакулаФЕСТ-ХХI", фестиваль-конкурс бодипейнтингу BodyCeramicFestUkraine

"Каждый год фестиваль - масштабное гончарное событие, собирающее в Опошне гончаров, художников-керамистов, мастеров других народных ремесел - вышивания, обработки дерева, кожи, шерсти, мотания кукол, соломоплетения и тому подобного. Мастера предлагают поярмарковать, много общаются с посетителями и учат творчеству на мастер-классах, соревнуются в конкурсах, открывают выставки", - рассказала Жанна Некрытая с информационной службы Национального музея-заповедника украинского гончарства.

Автор: Предоставлено организаторами
  Афиша Национального фестиваля гончарства
Афиша Национального фестиваля гончарства

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Вечером выступит народная артистка Украины Екатерина Бужинская, состоится показ коллекции этноодежды от бренда "Журавель" и дискотека "Украинские вытребеньки".

Тридцать лет назад в Опошне Полтавской области состоялся первый День гончара. В 2019-м исполняется одиннадцать лет Национальному гончарному Воздвижению в Опошне "ЗДВИГ". Это научно-художественная акция национального масштаба. Направленная на познание традиций и достижений гончарной культуры, развитие современного гончарства, популяризацию искусства керамики в Украине.

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