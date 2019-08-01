Второй день под Полтавой тушат пожар на свалке

Второй день горит Полтавская городская свалка твердых бытовых отходов. Фото: pl.dsns.gov.ua

Пожар на городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка под Полтавой не смогли погасить за один день.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Сообщение о возгорании на городской свалке поступило в службу спасения в полдень 31 июля. На место сразу выехали чрезвычайники.

Горит мусор на площади 2 га. К ликвидации возгорания привлекали бригады 5 отделений пожарно-спасательных частей и 9 единиц техники.

По состоянию на 22:00 удалось потушить пожар на площади 0,5 га. 1 августа работы продолжили.

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