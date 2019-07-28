Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

До конца месяца в Киеве сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, 28-31 июля в столице ожидается высокий уровень пожарной опасности - 4-го класса.
Также чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в центральных, восточных, южных, Черновецкой, Ивано-Франковской и Волынской областях до 29 июня.
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В Запорожской области степной пожар перекрыл трассу "Одесса-Мелитополь". Огонь приблизился к дороге, над трассой было сильное задымление.
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