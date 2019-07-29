В Полтаве соберутся на марш за права животных

Прошлогодний марш. Фото: ЗМІСТ

15 сентября в 20 городах Украины состоятся мероприятия с требованиями запретить выступления животных в цирках, эксплуатации для жеребьевки, меховых ферм и других видов издевательств над животными.

Об этом сообщает информационный ресурс ЗМІСТ.

В Полтаве активных горожан и жителей области приглашают собраться на марш, который состоится на Круглой площади, в 12:00.

Инициаторы всеукраинского движения - UAnimals, организаторы в Полтаве - "База доноров для собак и кошек г. Полтава и области".

По словам организаторов, марш выдвигает 11 главных требований.

Требуют запретить использование животных в цирках и дельфинариях, эксплуатировать животных для попрошайничества и фотоуслуг, создавать и обеспечивать функционирование притравочних станций. Также активисты выступят против использования живых животных для экспериментов, программ массового убийства бездомных животных в городах Украины, меховых ферм.

Участники марша также потребуют развивать реабилитацию животных и центры содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности, будут способствовать прекращению деятельности живодеров-догхантеров.

Кроме этого, собираются просить о внесении диких животных естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.

Еще несколько требований касаются четкого определения права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности. Также собираются содействовать созданию зоополиции и внедрению в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

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