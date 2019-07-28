Показали нашествия медуз в Азовском море

В курортных городах Запорожской области с моря лопатами выносят медуз. Соответствующими фото делятся очевидцы в сети.
Нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом. Такое "соседство" портит отдых. При этом, ученые отмечают, что медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали кого запретили ловить в реках
У людей контакт с ними может вызвать аллергическую реакцию, но не представляет опасности для здоровья или жизни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Огромную медузу-корнерота обнаружила биологиня в Великобритании. Ученый Лиге Дейли сняла животное у побережья графства Корноулл. Создание по размеру было больше дайвера, который находился поблизости.
Комментарии