Показали нашествия медуз в Азовском море

В курортных городах Запорожской области с моря лопатами выносят медуз. Соответствующими фото делятся очевидцы в сети.

Автор: Melitopol_gram В курортных городах Запорожской области с моря лопатами выносят медуз

Нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом. Такое "соседство" портит отдых. При этом, ученые отмечают, что медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря.

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У людей контакт с ними может вызвать аллергическую реакцию, но не представляет опасности для здоровья или жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Мелитополя (@melitopolnews) 24 Июл 2019 в 7:24 PDT

Огромную медузу-корнерота обнаружила биологиня в Великобритании. Ученый Лиге Дейли сняла животное у побережья графства Корноулл. Создание по размеру было больше дайвера, который находился поблизости.