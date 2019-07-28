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воскресенье, 28 июля 2019 10:30

Показали нашествия медуз в Азовском море

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В курортных городах Запорожской области с моря лопатами выносят медуз. Соответствующими фото делятся очевидцы в сети.

Автор: Melitopol_gram
  В курортных городах Запорожской области с моря лопатами выносят медуз
В курортных городах Запорожской области с моря лопатами выносят медуз

Нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом. Такое "соседство" портит отдых. При этом, ученые отмечают, что медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря.

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У людей контакт с ними может вызвать аллергическую реакцию, но не представляет опасности для здоровья или жизни.

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Публикация от Новости Мелитополя (@melitopolnews)

Огромную медузу-корнерота обнаружила биологиня в Великобритании. Ученый Лиге Дейли сняла животное у побережья графства Корноулл. Создание по размеру было больше дайвера, который находился поблизости.

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