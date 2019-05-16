В Полтаве памятник Ивану Мазепе одели в 6-метровую вышиванку

Фото: Ольга Стенько

16 мая ко Дню вышиванки в Полтаве памятник гетману Ивану Мазепе одели в украинскую сорочку.

Корреспондент Gazeta.ua увидел инсталляцию воочию.

Задумали одеть памятник в вышитую рубашку две недели назад полтавские активисты. Депутат горсовета Юлиан Матвийчук с товарищами и однопартийцами реализовали идею.

"У нас было мало времени. Не скажу, что вышиванка идеально вышла, но для начала - неплохо. В следующем году хотим сделать настоящую вышивку. Считаю, наша акция популяризирует памятник", - рассказал Юлиан Матвийчук.

Узор на рубашке нарисованный. Использовали маркеры и пастельные карандаши. Края рукавов и воротника украсили декоративной тесьмой, имитирующий вышитый орнамент.

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Шила "одежду" мать активиста, Людмила Матвийчук. Но сначала сделали замеры. Мерили рулетками с автовышки обхват рук, головы и туловища, длину по спине.

"Полотнище получилось размером 6 на 1,5 метра. Высота от шеи до пояса 1,2 метра, ширина в плечах 90 сантиметров, длина рукава также 1,2 метра. Использовали 6 метров ткани. Брали самую простую. На ткань потратили 300 гривен и еще 100 гривен на ленту ", - сказал Юлиан.

Увидеть вышиванку на гетьмане можно 16 мая. Снять ее планируют утром следующего дня.

15 мая в центре Полтавы провели танцевальный флешмоб и обустроили разноплановые локации для людей с инвалидностью.