В Полтаве отпразднуют День защиты детей. Фото:Rubic.us

День защиты детей в Полтаве будут праздновать с 30 мая по 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

• 30 мая - в Центре социально-психологической реабилитации детей Полтавского областного совета, который расположен по улице Халтурина, 5, организуют детский праздник. Начало в 11:00;

• 1 июня - по улице Пушкина, 35, на площади возле Полтавского областного академического театра кукол для детей устраивают развлекательную программу "В мире все малыши: мальчики и девочки должны право иметь- счастливыми расти!". Начало в 10:00;

• 1 июня - возле ТРЦ Конкорд будут праздновать День защиты детей. Начало в 13:00;

• 2 июня - отпразднуют День защиты детей у Полтавской областной универсальной научной библиотеки имени И.П. Котляревского. Начало в 10:00.

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