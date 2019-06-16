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понедельник, 17 июня 2019 10:10

Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
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Утонул потому что спасателей не было на месте
Фото: poltava.to
Утонул потому что спасателей не было на месте
Утонул потому что спасателей не было на месте
Утонул потому что спасателей не было на месте

16 июня в Полтаве погиб человек. Утонул в Ворскле.

Происшествие случилось около 19:00 на пляже в районе Дублянщины сообщает poltava.to.

"Это произошло на пляже в районе 22-й школы. Мужчину вытащили из реки, он наглотался воды. Очевидцы утверждают, что он был жив. Спасателей не было на месте. Они появились только через 7-10 минут. Мужчине помогали посетители пляжа. Первыми на место прибыли бойцы ДСНС, за ними - патрульные полицейские, а затем - медики. Мужчине сделали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Также ему трижды кололи адреналин. Это не помогло. Медики констатировали смерть", - сообщает издание.

Правоохранители должны установить точные обстоятельства происшествия, а специалисты - точную причину смерти.

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В Киеве в Днепре утонул гражданин Алжира. Трагедия произошла в воскресенье, 16 июня, на пляже "Молодежный" в Гидропарке.

Автор: Вадим ПАТЫК
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