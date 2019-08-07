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У ДТП с Сердюковым никак не найдут виновных - кременчужане митингуют в Полтаве (фото)

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7 августа в Полтаве под прокуратурой собрались кременчужане - требуют справедливого следствия для дела Сердюкова-Пашетних.

Журналист Gazeta.ua пообщался с митингующими на месте происшествия.

Автор: Ярослава Фонина
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"Мы приехали сюда, чтобы поддержать нашего сотрудника с Кременчугского сталеварного завода. На наш взгляд, то, что нам рассказывают... Здесь идет затягивание дела, ложь, очковтирательство. Юрист, работающий с Валерием, поделился с нами информацией о том, что некоторые свидетельства в ходе следствия исчезают. Многое сделано предвзято, имеет место сокрытие фактов. Поэтому мы требуем правды ", - прокомментировал Роман Черкас, инженер-технолог Кременчугского сталеварного завода.

Его коллега Валерий Похиленко 13 июля попал в резонансное ДТП под Бричковкой Полтавского района. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099, за рулем которого был Валерий. Toyota загорелась от столкновения. В ней находились полтавская журналистка Елена Пашетних (Кузина) и Алексей Сердюков, основатель группы проектов "Змист". В ДТП погибла жена Валерия - Елена Похиленко.

Ранее, 31 июля, Октябрьский районный суд Полтавы рассмотрел ходатайство адвоката Романа Винника со стороны Валерия Похиленко. Тогда адвокат сообщил, что Валерий сомневается в объективности следствия, привел ряд аргументов в подтверждение и требовал пересмотра следствия. Однако судебное заседание завершилось отказом в отводе следователей и прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по факту смертельного ДТП.

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Кременчужан не удовлетворило решение суда, и они решили требовать справедливости. Поэтому 7 августа в 9:00 собрались под стенами прокуратуры. Для мероприятия подготовили плакаты с надписями "Кто ответит перед потерпевшей семьей?", "Требуем немедленного реагирования прокуратуры!", "Почему в деле Сердюкова-Пашетних до сих пор нет подозреваемых?", "Никто не верит следователям и прокурорам по делу" и подобные. Рядом с митингующими - полиция.

"Организаторы подали заявку на проведение массового мероприятия. Согласно 39 статье Конституции Украины, граждане имеют право проводить собрания, только заранее уведомить органы исполнительной власти", - прокомментировал Евгений Лябах, старший инспектор сектора превенции Полтавского отдела полиции. Он вместе с коллегами следит за порядком на мероприятии.

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Официально неизвестно, кто был за рулем "Тойоты". Однако Алексей Сердюков написал на своей странице в "Фейсбуке", что именно он вел в то время автомобиль. Также пообещал финансовую поддержку семье погибшей женщины.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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