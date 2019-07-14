Владелец полтавского интернет-издания признался, что был за рулем во время смертельного ДТП - Видео

Автор: facebook. 13 июля возле села Бречковка Полтавского района столкнулись Toyota Corolla и ВАЗ-21099

13 июля возле села Бричковка Полтавского района произошло смертельное ДТП с участием Toyota Corolla и ВАЗ-21099.

Основатель группы проектов "Змист" сообщил на своей странице в Facebook, что был за рулем иномарки. Видео ДТП с регистраторов автомобилей, проезжавших рядом разместили в сети интернет.

Около 18:15 водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099. Toyota сгорела на месте. В иномарке находились Елена Пашетних (Кузина), экс-журналистка "Громадского", также вела видеопроекты для местных интернет-изданий "Трибуны" и "Зміст", и Алексей Сердюков, частный предприниматель, основатель группы проектов "Змист" (местное интернет-издание , креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин). Елену Пашетних доставили в реанимационное отделение областной больницы с диагнозом политравма, перелом голеностопа левой ноги, травма таза. Алексея Сердюкова также скорая помощь доставила в приемное отделение областной больницы, диагноз устанавливается.

Автор: facebook. 13 июля возле села Бречковка Полтавского района столкнулись Toyota Corolla и ВАЗ-21099

За рулем ВАЗ-21099 находился 41-летний житель Кременчуга, сейчас в тяжелом состоянии. Его жена сидела рядом, от полученных травм через несколько часов умерла в реанимационном отделении 1-й горбольници Полтавы. Их 12-летняя дочь находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении детской больницы в Полтаве.

Информация о том, кто находился во время столкновения за рулем Toyota отличается. В пресс-службе Управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА сообщили, что жительница Полтавы, 1986 года рождения - не выбрала безопасную скорость движения, при обгоне не выбрала безопасные интервал и дистанцию, выехал на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21099.

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев написал на своей странице в Facebook, что устанавливается, кто управлял иномаркой в ​​момент столкновения. Так как Toyota загорелась и очевидцы вытащили пострадавших, сразу не удалось установить, кто был за рулем.

Владелец иномарки, Алексей Сердюков на своей странице в Facebook написал, что за рулем был он, и объяснил причины возникновения ДТП. Также пообещал финансовую поддержку семье погибшей женщины. Под постом пользователи сети выражают свои мысли.

Автор: facebook. 13 июля возле села Бречковка Полтавского района столкнулись Toyota Corolla и ВАЗ-21099