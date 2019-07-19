Сессию Полтавского облсовета впервые провели в обновленном зале, а Зеленский не приехал

Фото: Ольга Стенько

В Полтаве 26-ю сессию областного совета 7-го созыва открыли в обновленном зале. Информация о прибытии президента Владимира Зеленского не подтвердилась.

Кореспондерт Gazeta.ua побывал на пленарном заседании.

19 июня впервые после ремонта в зале Полтавского областного совета открыли пленарное заседание. Зарегистрировались 64 из 84 депутатов. Планируют рассмотреть 72 основных вопроса, 6 дополнительных, последний пункт повестки дня - разное.

Ажиотаж вызвала информация, распространенная накануне местными активистами, об ожидаемом приезде в Полтаву президента Украины Владимира Зеленского. Однако она не подтвердилась.

Стоимость капремонта сессионного зала Полтавского облсовета увеличили на 750 тыс. Грн за подтопления подвального помещения здания. В прошлом году выделили 36,9 млн грн.