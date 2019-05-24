Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 1449
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2817
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2196
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3042
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5445
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16203
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 549
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2646
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
7
7
3
3
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
В Полтаве снова нашли кости
В Полтаве снова нашли кости
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Видео
Все видео
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Интервью
1/4
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1062
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 1926
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
1 Просмотров: 9333
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 459
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 13:05

Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного

  Комментировать
Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного
В полтавском троллейбусе пьяный студент ранил бывшего военного. Фото: pl.npu.gov.ua

23 мая около 19 часов в кольцевом троллейбусе Полтавы произошел конфликт. Агрессивный пьяный мужчина ударил другого пассажира ножом.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказали правоохранители.

Двое парней навеселе ехали в троллейбусе по кольцевому маршруту от микрорайона Браилки в сторону центра города. Они, по словам свидетелей, громко разговаривали и нецензурно выражались. 33-летний бывший военный, сделал им замечание. Между мужчинами возник спор. Один из парней достал нож и нанес пассажиру удар в живот.

Троллейбус сразу остановили. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Молодые люди скрылись.

Это произошло в районе маслоэкстракционного завода - недалеко от отделения полиции Киевского района.

"Выезжали все службы. Наши сотрудники оказались на месте происшествия первыми. Оперативно опросили свидетелей, узнали приметы нападавших и передали ориентировку всем патрулям Полтавы. Неподалеку от площади Зыгина менее чем за полчаса парней задержали", - рассказал руководитель отдела коммуникации отделения полиции №1 в г. Полтаве Владимир Пасичко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из академии в Полтаве эвакуировали людей

Злоумышленником, который нанес ножевое ранение, оказался 20-летний студент одного из полтавских колледжей. Его задержали за хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Парень находится в следственном изоляторе временного содержания.

Жертву с ранениями брюшной полости доставили в хирургическое отделение Полтавской ЦРБ и прооперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное, говорят медики.

22 мая в Полтаве на ул. Сковороды автомобиль "Москвич" столкнулся с КамАЗом.

Автор: Ольга Стенько
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
В Полтаве снова нашли кости
В Полтаве снова нашли кости
7
 Просмотров: 1602
Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного
Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного
 Просмотров: 630
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
7
 Просмотров: 549
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
3
 Просмотров: 333
Из академии в Полтаве эвакуировали людей
Из академии в Полтаве эвакуировали людей
 Просмотров: 324
Полтава
На Полтавщине в оврагах построят горнолыжный курорт - фото
На Полтавщине в оврагах построят горнолыжный курорт - фото
6
 Просмотров: 531
Из академии в Полтаве эвакуировали людей
Из академии в Полтаве эвакуировали людей
 Просмотров: 324
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
5
 Просмотров: 189
В Полтаве снова нашли кости
В Полтаве снова нашли кости
7
 Просмотров: 1602
Вонь, дым и трактора - пожарные вторые сутки тушат городскую свалку
Вонь, дым и трактора - пожарные вторые сутки тушат городскую свалку
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
12
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Голосов: 2501
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua