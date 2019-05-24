Пьяный студент в троллейбусе порезал ножом бывшего военного

В полтавском троллейбусе пьяный студент ранил бывшего военного. Фото: pl.npu.gov.ua

23 мая около 19 часов в кольцевом троллейбусе Полтавы произошел конфликт. Агрессивный пьяный мужчина ударил другого пассажира ножом.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказали правоохранители.

Двое парней навеселе ехали в троллейбусе по кольцевому маршруту от микрорайона Браилки в сторону центра города. Они, по словам свидетелей, громко разговаривали и нецензурно выражались. 33-летний бывший военный, сделал им замечание. Между мужчинами возник спор. Один из парней достал нож и нанес пассажиру удар в живот.

Троллейбус сразу остановили. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Молодые люди скрылись.

Это произошло в районе маслоэкстракционного завода - недалеко от отделения полиции Киевского района.

"Выезжали все службы. Наши сотрудники оказались на месте происшествия первыми. Оперативно опросили свидетелей, узнали приметы нападавших и передали ориентировку всем патрулям Полтавы. Неподалеку от площади Зыгина менее чем за полчаса парней задержали", - рассказал руководитель отдела коммуникации отделения полиции №1 в г. Полтаве Владимир Пасичко.

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Злоумышленником, который нанес ножевое ранение, оказался 20-летний студент одного из полтавских колледжей. Его задержали за хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Парень находится в следственном изоляторе временного содержания.

Жертву с ранениями брюшной полости доставили в хирургическое отделение Полтавской ЦРБ и прооперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное, говорят медики.

22 мая в Полтаве на ул. Сковороды автомобиль "Москвич" столкнулся с КамАЗом.