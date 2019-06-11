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вторник, 11 июня 2019 16:51

Прах Дмитрия Пругла похоронили 11 июня на Аллее героев

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Прах Дмитрия Пругла похоронили 11 июня на Аллее героев
В Полтаве на Аллее Героев захоронили прах погибшего офицера полка "Азов" Дмитрия Пругла. Фото: poltavske.tv

11 июня в Полтаве захоронили урну с прахом погибшего офицера "Азова" 28-летнего Дмитрия Пругла с позывным "Круглый".

Прах старшего лейтенанта, заместителя командира роты по работе с личным составом полка "Азов" Дмитрия Пругла похоронили на Аллее героев на городском кладбище. Урну в могилу опустила его жена.

Погиб военный 7 июня недалеко от поселка Новолуганское. Роковым стал ночной прицельный артиллерийский и минометный обстрел позиций его подразделения наемниками РФ.

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Тело Дмитрия кремировали согласно его воле. Говорил побратимам, что не хочет быть похороненным в земле.

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге. На месте погибли двое военных: 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.

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