Полтава попрощалась с погибшим офицером "Азова" Дмитрием Пруглом

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10 июня во Полтаве попрощались с 28-летним Дмитрием Пруглом, позывной "Круглый". Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом полка "Азов" погиб 7 июня недалеко Новолуганское результате ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела наемниками РФ позиций подразделения.

Вместе с Дмитрием погиб сержант Максим Олексюк, 23 года, из Козятина Винницкой области.

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"Круглый" принимал участие во всех ключевых боях подразделения. Пришел в "Азов" 2014-го.

"Дмитрий никогда не падал духом. Таких людей очень и очень мало. Его все уважали, он был душой компании. Я никогда не видел его растерянным. Несмотря на то, что 2014 года мы все пришли на войну, не имея опыта, он держал себя так, будто это была уже не первая его война. Он всегда понимал, что вокруг происходит, что надо делать. Более старшие товарищи, собратья всегда могли к нему обратиться за советом или за помощью. Он был всегда веселым, жизнерадостным, позитивным человеком", - сказал начальник штаба 1-го батальона полка "Азов" Алексей "Подвох".

Дома у него остались мать и жена.

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге. На месте погибли 2 военных 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.