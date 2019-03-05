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вторник, 05 марта 2019 10:58

Понедельник - встреча, вторник - заигрывание. Как праздновать Масленицу

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Понедельник - встреча, вторник - заигрывание. Как праздновать Масленицу
Масленицу празднуют целую неделю - каждый день имеет свое значение. Фото: Ольга Стенько

В отличие от других праздников, Масленицу празднуют целую неделю. Каждый день имеет свое название, значение и обычаи.

Еще Масленицу разделяют на "узкую" - первые три дня, и "широкую" - вторая часть недели. Каждый день имеет свои традиции и название.

Понедельник - Встреча. Украшают жилище соломой, пекут блины. Ходят в гости к родственникам. Есть традиция смотрин и знакомства незамужних девушек с родителями жениха. На площади устанавливают соломенную бабу, устраивают качели и столбы для лазания.

Вторник - Заигрывание. Парни заигрывали с девушками. Незамужние девушки устраивали смотрины - звали знакомых парней в гости. Считалось, если пара вместе съехала с горы на санках, парень проявил симпатию к девушке.

Среда - Лакомка. Этот день славится "тещиными блинами", когда мать жены должна пригласить зятя в гости и угостить его блинами. Зять приносил теще подарки.

Четверг - Разгуляй. Этот день еще называют "Широкий четверг". Начинались народные гуляния и традиционные мужские кулачные бои.

Пятница - Тещины вечерницы. В этот вечер зять имеет угощать блинами тещу, которая приходит в гости. Этот ритуал помогает налаживать отношения тещи с зятем.

Суббота - золовкины посиделки. Молодая жена должна пригласить в гости сестру своего мужа (золовку). Угостить вкусными блинами и подарить ценный подарок.

Воскресенье - Прощенное воскресенье. Завершающий день Масленицы. В этот день просят друг у друга прощения. Духовно очищаются перед началом Великого поста.

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Обрядовыми действами и шумными развлечениями люди приветствуют приход весны и зарождение новой жизни. Веселье объясняют еще и тем, что Масленичная неделя предшествует Великому посту, периоду сдержанного поведения и всяческих ограничений. Поэтому люди пытались в это время вволю навеселиться и наесться блинов. Бытовала поговорка, что блинов надо есть столько, "сколько раз собака хвостом махнет".

Масленичную неделю называют Сырной неделей или мясопустной седмицей. Мясо есть уже нельзя, а вот сыр, яйца, молоко и масло - главные продукты, из которых готовят угощение на Масленицу.

Из всех традиций Масленицы ли не главной считают выпекания блинов. Они и является главным символом - круглый, румяный горячий блин символизировал солнце. Поэтому, съев хотя бы один из них, человек впускает в себя несколько солнечного тепла, ласки и щедрости.

Кроме блинов на Масленицу принято готовить оладьи, пироги, вареники, сырники, пончики, булочки и другую выпечку. А в Прощенное воскресенье, последний день перед Великим постом, главное блюдо на столе - яичница.

1 марта в Нижних Млынах праздновали Масленицу. Мероприятие провели в нижнемлынськом центре досуга "Водограй". В гости пригласили жителей Нижних Млынов и села Гора, которое также входит в состав Щербанивской ОТГ.

Автор: Ольга Стенько
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05
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