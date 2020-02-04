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вторник, 04 февраля 2020 10:15

Как и когда праздновать Масленицу в этом году

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Как и когда праздновать Масленицу в этом году
Праздник Масленицы имеет свои традиции. Фото: электронная-енциклопедия.укр

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста. В этом году празднование начнется с понедельника, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 1 марта.

Масленицу в народе называют еще Масленицей, Масленицей, Пущением, Седмицей, Заговеньем.

Традиционным блюдом считаются блины и оладьи - они олицетворяют солнце и благополучие. Их щедро смазывают маслом и различными начинками. Поскольку в понедельник, 2 марта, Великий пост начинается с голодного дня, в течение Масленицы разрешалось есть много жирных и молочных блюд. Отсюда происходят название праздника Сыропустная неделя, Сыропуст, Сырная неделя, Заговенье, Тлусная или Жирная неделя. Западные регионы Украины называют эту неделю Запусты, Запуст, Сыропуст.

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Наши предки восточные славяне чествовали в эти дни бога брака Колодия. Это последняя накануне Великого поста неделя, когда можно было играть свадьбу.

Еще Масленичную неделю называли бабьим праздником - в течение недели мужчинам предстояло слушаться женщин и выдерживать их издевательства.

В течение недели ходили в гости к родственникам. Особенно почитали старших женщин - в частности, свекровей и тещ. На праздник было принято дарить подарки. Но не простые, а со смыслом. Чаще всего в дар приносили посуду. Желательно - серебряную.

Всю неделя была расписана по дням. Так, во вторник обычно ходили на смотрины и выбирали невесту. В среду теща обязательно должна была угостить зятя вкусными блинами. В четверг все устраивали настоящий разгул, а пятница была тещиным вечером.

Перед началом Масленицы необходимо было тщательно подготовиться к празднику. Хозяйка пересматривала и выбрасывала всю битую или треснувшую посуду. Это делали для того, чтобы дома был достаток.

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Во время празднования столы должны были ломиться от еды. Ведь как проведешь эту неделю, так и пройдет весь год. А вот неожиданные гости обещали изобилие на весь год.

Замешивать тесто на блины нужно обязательно молча, вспоминая слова и поступки близких.

Первый блин есть нельзя. Его нужно вынести на улицу и покрошить птицам. Считалось, что птицы, поклевав блины, полетят в небеса и попросят у Господа благословения на весь год.

Многие обычаи Масленицы были направлены на повышение плодородия. Ведь от этого зависел достаток. Так, катание с ледяных горок мало пробудить землю от сна. В последний день праздничной недели, по традиции, сжигали чучело Масленицы, которое в течение 7 дней носили на шесте по селу или городу. Пепел от чучела развеивали по округе для того, чтобы он задобрил и удобрил землю.

У древних славян Масленица считалась праздником в честь Марены, языческой богини. Марена олицетворяет процесс как умирание, так и возрождение. У нее два лица. Зимой, во время "смерти" природы, - это безразлична холодная колдунья. Весной и летом - девушка-красавица, полная жизни. Чучело Масленицы олицетворяло Марену. Но, сжигая ее, народ уничтожал только ее зимнюю ипостась и просил вернуться в новом образе, принести радость, достаток, урожай.

Считают, что каждая хозяйка должна иметь собственный рецепт блинов. Такие передавались из поколения в поколение, но хозяйки должны были добавлять что-то от себя. Рецептов блинов существует не один десяток - разной сложности и с различными добавками. Даже из простых продуктов можно приготовить блины, что будут вкусными с любой начинкой или даже "пустые". Полтавский повар поделилась секретным рецептом вкусных блинов, простых в приготовлении.

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Дата
04
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