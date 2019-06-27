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четверг, 27 июня 2019 17:20

Полтавскую битву показали глазами современных шведов

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Полтавскую битву показали глазами современных шведов
Полтавскую битву показали глазами современных шведов. Фото:edufuture

27 июня (8 июля) 1709 года под Полтавой произошла одна из самых значительных баталий Северной войны (22 февраля 1700 - 10 сентября 1721). В битве сошлись шведские войска Карла XII, которые поддерживал украинский гетман Иван Мазепа, и русская армия Петра I.

К 310-й годовщине этого события издание "Медуза" совместно с государственным ведомством "Шведский институт" создали видеоролик об отношении современных шведов к этой битве.

В современной российской историографии она до сих пор окутана ореолом "славы русского оружия", в Украине к ней отношение очень неоднозначное. Кто-то скучает по утраченной возможностью еще в те времена создать свое государство. Кто-то гордится победой Петра, а кому-то просто безразлично.

Для шведов - это переломный момент, после которого жить стало лучше. Абсолютная монархия начала отходить в прошлое, а на первый план вышли ценности парламентаризма.

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Основатель музея Полтавской битвы Иван Францевич Павловский родился 9 (21) января 1851 года в с. Боброво Калужской губернии.

Автор: Вадим ПАТЫК
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