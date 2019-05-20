Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей

Чоловік відібрав у дітей гроші, погрожуючи ножем. Фото: патрульна поліція Полтавської області

Вечером 19 мая в Полтаве патрульный в нерабочее время задержал вооруженного мужчину, который ограбил детей.

Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-офицер ГУ патрульной полиции в Полтавской области Наталья Ширипова.

Около 21:00 в воскресенье, командир роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Полтавской области Геворг Геворгян услышал под окнами дома звук автомобильной сигнализации и крики. Выглянув в окно, патрульный заметил группу детей, звавших на помощь.

Геворг выбежал на улицу. По словам детей понял, что несколько минут назад к ним подошел незнакомый мужчина, и, угрожая ножом, забрал карманные деньги. Убегая, преступник повредил соседние автомобили - порезал шины. Патрульный немедленно бросился вдогонку вероятному преступнику.

"Геворг выбежал на поиски нарушителя невооруженным, так как был не на службе. Он - мастер спорта по восточным единоборствам, поэтому был спокоен за свою жизнь. Пока преследовал, сообщил на горячую линию" 102 "и вызвал коллег", - рассказала Наталья Ширипова.

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Через несколько минут на бульваре Юрия Победоносцева Геворг заметил мужчину 35-40 лет на вид, по описанию похожего на разыскиваемого. Тот пытался уйти от патрульного, однако ему это не удалось. Впоследствии дети узнали в задержанном своего обидчика. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции и следователи.

Теперь правоохранители выясняют обстоятельства дела.

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