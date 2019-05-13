Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день

С 11 мая Полтава осталась почти без общественного транспорта - перевозчики отказались от разрешений на 66 городских маршрутов.

Ассоциация перевозчиков Полтавской области объяснила: по их мнению, водители вынуждены прекратить работу из-за отсутствия финансовых возможностей.

Сейчас городом ездят только коммунальные троллейбусы.

Забастовка началась на следующий день после заседания комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры, развития городского хозяйства, транспорта, развития предпринимательской деятельности, развития города, инвестиций, туризма, которое провел его председатель Дмитрий Сенчакович.

Об этом сообщил горсовет Полтавы.

Тогда перевозчики обратились в горсовет с требованием повысить цену на проезд с 4 до 5 грн. Отметили, что в таком режиме работать больше не могут. Даже распродают автопарк.

"Раньше я покупал автобусы в кредит, он год-два проработал - я продаю и покупаю новые. Сейчас так работать по тарифу 4 гривны - невозможно. В течение последних 4 месяцев был вынужден продать около 20 автобусов", - рассказал Юрий Шевчук, директор ООО "Глобус Авто Полтава".

О себестоимости перевозок доложил директор КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев.

"О фактических расходах за первый квартал по себестоимости перевозок в электротранспорте составила 8 миллионов 253 тысяч гривен, стоимость за 1 человека - 3,83 гривны. По себестоимости в автобусах - 1 миллион 44 тысяч гривен, стоимость за 1 человека - 4,82 гривны", - прокомментировал Евгений Зайцев.

Однако никакого решения принято не было: при отсутствии кворума, заседание комиссии было перенесено на 11 мая.

На следующий день также решение не приняли - договориться с перевозчиками снова не удалось.

Продолжение заседания постоянной комиссии запланировано на 15 мая в 9:00.

Также на своей официальной странице в Facebook секретарь городского совета Александр Шамота призвал перевозчиков к диалогу 13 мая в 15:00.

"Завтра я готов начать открытый диалог с перевозчиками и обществом для обоснования своих расчетов перевозчиками, прежде всего, горожанам.

Во время диалога перевозчики должны продемонстрировать все составляющие тарифа и довести его обоснованность, а общество будет иметь возможность дать оценку подлинности вычислений. Другого пути быть не может. Для этого завтра в 15:00 приглашаю перевозчиков со всеми расчетами в зал заседаний городского совета, также приглашаю общественность и специалистов в сфере перевозок.

Нужно будет сидеть до ночи - будем сидеть до ночи, надо будет ночевать в совете, мне не привыкать! "- написал Александр Шамота.

Ассоциация перевозчиков Полтавщины прореагировала на сообщение секретаря горсовета так:

"На самом деле, проблема возникла не сегодня. После Кукобы все мэры игнорировали проблемы общественного транспорта. Окончательно загнал нас в тупик подчиненный Сергея Каплина по партии - секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.

В конце прошлого года в неформальной беседе он объяснил, что повысить тариф на проезд до президентских выборов невозможно. Но пообещал сделать это после них. Мы поверили и почти полгода проработали себе в убыток. Выборы прошли, а в Шамоты новая отговорка - мол, не может подвести Каплина перед выборами в Верховную Раду. Еще полгода мы выдержать не можем".

Диалог продолжается, а горожанам остается только ждать и ходить пешком.