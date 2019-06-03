Опубликовали программу фестиваля "Полтавская галушка" - видео

2 июня организаторы международного фестиваля "Полтавская галушка" опубликовали программу мероприятия.
Посмотреть полную программу можно здесь на странице в Facebook.
Фестиваль состоится 8 и 9 июня на Ивановой горе возле Белой Беседки и в Петровском парке.
Территорию поделят на отдельные локации - "галушковая сцена", зона мастер-классов, зона ярмарка, зона развлечений. Обустроят и фуд-корты.
Гостей ждут крафт-производители, мастер-классы, развлечения для детей, спецгашение почтовой марки "Брендовое блюдо - город Полтава", театрализованные представления в Музее-усадьбе Ивана Котляревского.
Для детей пригласят баснописца, аниматоров.
В отличие от прошлого года, в продаже появится сувенирная продукция мероприятия.
Фестиваль начнется в 12:00 с регистрации гостей мероприятия с фамилией Галушка.
Концертная программа начнется также в 12 из барабанного шоу от "Живых барабанов".
"Люблю украинскую кухню, особенно галушки. Заказал билеты на поезд заранее. Приеду с друзьями!", - рассказал днепровец Сергей.
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