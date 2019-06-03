Опубликовали программу фестиваля "Полтавская галушка" - видео

Опубликовали программу фестиваля. Фото: Фейсбук

2 июня организаторы международного фестиваля "Полтавская галушка" опубликовали программу мероприятия.

Посмотреть полную программу можно здесь на странице в Facebook.

Фестиваль состоится 8 и 9 июня на Ивановой горе возле Белой Беседки и в Петровском парке.

Территорию поделят на отдельные локации - "галушковая сцена", зона мастер-классов, зона ярмарка, зона развлечений. Обустроят и фуд-корты.

Гостей ждут крафт-производители, мастер-классы, развлечения для детей, спецгашение почтовой марки "Брендовое блюдо - город Полтава", театрализованные представления в Музее-усадьбе Ивана Котляревского.

Для детей пригласят баснописца, аниматоров.

В отличие от прошлого года, в продаже появится сувенирная продукция мероприятия.

Фестиваль начнется в 12:00 с регистрации гостей мероприятия с фамилией Галушка.

Концертная программа начнется также в 12 из барабанного шоу от "Живых барабанов".

"Люблю украинскую кухню, особенно галушки. Заказал билеты на поезд заранее. Приеду с друзьями!", - рассказал днепровец Сергей.

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