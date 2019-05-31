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На Велодень в Полтаве разыграют призы и устроят квесты

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На Велодень в Полтаве разыграют призы и устроят квесты
2 июня в Полтаве состоится Велодень. Фото: facebook

В это воскресенье, 2 июня, в Полтаве состоится Велодень. Участников ожидают конкурсы, велоквест и розыгрыш призов.

"В этом году мы хотим, чтобы о нашем велопразднике, узнало и увидело еще больше полтавчан и гостей нашего города. Мы проедем тремя разными колоннами из разных микрорайонов Полтавы в места традиционного, общего сбора ", - написали организаторы в Facebook.

Велолюбители начнут собираться в районах своего проживания, чтобы потом общей колонной отправиться в центральной части города - Корпусной сада. Там все объединятся в большую велоколонну для совместного велопарада. Завершится велопробег в дендропарке.

Места сбора велосипедистов в районах города:

Центр, Центр, (Сады И) - остановка Библиотека, ул. Великотирновская, 25/2;
Центр, Сады I, II, III - Солнечные часы в Аллее Славы, ул. 23 сентября;
Центр, Подол - возле магазина "МаркетОПТ", бульвар Б. Хмельницкого.

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Программа Велодню:

09:30 - 10:30 сбор в трех точках Полтавы, формирование колонн;
10:30 - старт всех колонн из районов города
10:30 - 11:10 велопробег по улицам города в Корпусный сад;
11:30 - старт совместной колонны с Корпусной сада;
12:30 - 15:30 развлечения в Дендропарке
13:00 - велоквест в Дендропарке (регистрация )
15:30 - розыгрыш велосипеда и аксессуаров (регистрация)

1 июня состоятся велогонки "Белоцерковский стандартик" для детей. Созданные в рамках екопикника

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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