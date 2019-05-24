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пятница, 24 мая 2019 11:21

Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
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Спасатели потушили пожар на полтавском свалке
Фото: pl.dsns.gov.ua
Спасатели потушили пожар на полтавском свалке
Спасатели потушили пожар на полтавском свалке
Спасатели потушили пожар на полтавском свалке
Спасатели потушили пожар на полтавском свалке

Двое суток спасатели тушили пожар на Полтавском полигоне твердых бытовых отходов.

Фото и видео ликвидации пожара опубликовали на сайте ГУ ДСНС Украины в Полтавской области.

Первое сообщение о пожаре на свалке надийшо 22 мая в 2:40. Горело на площади 800 кв. м. Локализовали возгорание через четыре часа, в 6:50.

Пытались справиться с огнем спасатели в течение суток. По состоянию на 11:00 23 мая 600 кв. м потушили, оставалось еще 200.

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Полностью ликвидировали пожар 23 мая в 17:35.

К тушению привлекали 22 спасателей из разных подразделений ДСНС и 7 единиц техники. Во вспомогательных работах задействовали сотрудников и технику местного коммунального предприятия.

Вторые сутки пожарные ликвидируют пожар на территории Полтавской городской свалки. Площадь пожара - 800 кв. м.

Автор: Ольга Стенько
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