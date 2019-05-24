Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке

Фото: pl.dsns.gov.ua

Двое суток спасатели тушили пожар на Полтавском полигоне твердых бытовых отходов.

Фото и видео ликвидации пожара опубликовали на сайте ГУ ДСНС Украины в Полтавской области.

Первое сообщение о пожаре на свалке надийшо 22 мая в 2:40. Горело на площади 800 кв. м. Локализовали возгорание через четыре часа, в 6:50.

Пытались справиться с огнем спасатели в течение суток. По состоянию на 11:00 23 мая 600 кв. м потушили, оставалось еще 200.

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Полностью ликвидировали пожар 23 мая в 17:35.

К тушению привлекали 22 спасателей из разных подразделений ДСНС и 7 единиц техники. Во вспомогательных работах задействовали сотрудников и технику местного коммунального предприятия.

Вторые сутки пожарные ликвидируют пожар на территории Полтавской городской свалки. Площадь пожара - 800 кв. м.