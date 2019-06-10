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понедельник, 10 июня 2019 12:26

Фестиваль галушек прошел в Полтаве - фото
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В Полтаве отпраздновали фестиваль галушек
Фото: Ярослава Фонина
В Полтаве отпраздновали фестиваль галушек
В Полтаве отпраздновали фестиваль галушек
В Полтаве отпраздновали фестиваль галушек
В Полтаве отпраздновали фестиваль галушек

8 - 9 июня в Полтаве состоялся международный фестиваль "Полтавская галушка".

Журналист "Газеты" побывал на мероприятии и пообщался с местными кулинарами.

Фестиваль "Полтавская галушка" организуют уже во второй раз.

Место проведения - Иванова гора.

Как и в прошлом году, мероприятие содержало не только кулинарнуею но и художественную составляющую.

Угощали полтавчан и гостей города как местной кухней, так и зарубежной.

Кроме галушек, можно было попробовать грузинскую кухню, армянскую, принять участие в китайской чайной церемонии.

Цены на 100-граммовую порцию из трех галушек начинались от 30 грн, в зависимости от ингредиентов.

Шашлык продавали по 50 грн за 100 г, а колбаски - по 35.

Также можно было приобрести настойки, пиво, кофе, сок или лимонад.

Из сладостей - непривычные галушки с шоколадом, сладкая вата или мороженое.

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Развлекали гостей фестиваля хореографическими номерами, песнями, театральными постановками.

В усадьбе Ивана Котляревского реконструировали свадьбу Галушки, а в локации "Городок мастеров" театр "Малафея" показал отрывок из "Лесной песни".

В Петровском парке и на Соборной площади работали фонтаны, где купались дети.

8 июня в Музее истории Полтавской битвы украинские и шведские поэты читали стихи на своих языках.Об этом сообщает сайт Полтавской ОГА.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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