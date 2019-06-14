Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь

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44-летний кременчугский спортивный журналист Дмитрий Демиденко срочно нуждается в помощи на лечение от тяжелой болезни. Второй год Дмитрий борется с аденокарциномой кишечника. Теперь болезнь усложнили вторичные поражения легких и печени.

Дмитрий - отец двух очаровательных дочерей. Журналист, много лет проработал в областной государственной телерадиокомпании "Лтава", а сейчас работает в Кременчугской городской телекомпании. Он освещал спортивные события, комментировал матчи. За его материалами следят спортивные фанаты Полтавщины.

"Работа спортивного журналиста - это постоянные командировки. Дмитрий много ездил. Как-то еще в 2017 году у него заболела спина. Даже шел как-то по улице и упал от боли. Были "сопутствующие" проблемы - то запор, то наоборот. Обратился к врачу. Списывали на ненормированный режим жизни, диагностировали гастрит", - рассказала жена Дмитрия, Александра Демиденко.

Лечение от гастрита не помогло, проблемы усугублялись. В частной клинике, куда обратился мужчина, ему указали на возраст и отметили, что это симптомы мужских возрастных изменений со здоровьем.

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Весной 2018 Дмитрий попал на прием к районному терапевту. Там обратили внимание на состояние пациента и назначили полное обследование. Которое дало неутешительный вывод: рак уже в третьей стадии. Время и шансы на быстрое выздоровление были потеряны.

Дмитрий Демиденко получил в Полтаве предоперационный курс лучевой терапии и несколько курсов химиотерапии. Его впервые прооперировали в Кременчугском онокдиспансере в июле прошлого года, в августе - во второй раз. Затем снова были "химии". В общем Дмитрий получил более 20 блоков химиотерапевтического лечения. После временного улучшения самочувствия мужчине стало хуже. Дмитрий резко потерял вес.

При обследовании обнаружили вторичное поражение легких и печени. Изменили тактику лечения. Врачи говорят, что таргетная терапия - единственное, что может помочь Дмитрию. Назначили дорогостоящий препарат Вектибикс.

Автор: Gazeta.ua Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак

"Мы по Скайпу консультировали его в белорусской клинике, рассматривали израильские клиники. Ответ таков, что ему может помочь только один препарат. Нет разницы, где его прокапают: в Кременчуге или за рубежом. Только там это будет в разы дороже. К слову, Дима первый в Кременчуге, кому колят американский препарат Вектибикс. Сначала заказали через Институт рака, но вышло более 50 тысяч гривен один курс. Сейчас друзья нашли их поставщика, берем без наценки - 43 000 гривен ", - пояснила Александра.

Семья Дмитрия Демиденко срочно нуждается в финансовой помощи. Сейчас нужно быстро собрать 100 тыс. грн: из шести необходимых курсов химиотерапии друзья помогли семье оплатить четыре. Нужны еще два.

Семья постратила на лечение все свои сбережения и обращается за помощью к неравнодушным людям. Реквизиты для перечисления помощи на карту Приватбанка: 5168 7573 8387 3306 Дмитрий Вадимович Демиденко

65-летняя Людмила Скрипник из Полтавы лечит внутришнюмозкову опухоль. Перенесла операцию. Находится в Кировоградской областной больнице. Проходит лучевую терапию. Родные просят о финансовой помощи.