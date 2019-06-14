 
Ексклюзивы
1/5
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 369
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1152
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2556
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3069
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 23049
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7515
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 774
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2511
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2691
Фото
Все фото
4
6
16
5
6
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
Фестиваль галушек прошел в Полтаве - фото
Фестиваль галушек прошел в Полтаве - фото
В Полтаве протестовали против ограничения продажи алкоголя - фото
В Полтаве протестовали против ограничения продажи алкоголя - фото
В селе под Полтавой продолжаются &quot;газовые войны&quot; между жителями многоэтажек и облгазом
В селе под Полтавой продолжаются "газовые войны" между жителями многоэтажек и облгазом
Видео
Все видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 2196
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
1 Просмотров: 9495
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 477
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
пятница, 14 июня 2019 14:07

Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
4

  Комментировать

Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак
Фото: Facebook
Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак
Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак
Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак

44-летний кременчугский спортивный журналист Дмитрий Демиденко срочно нуждается в помощи на лечение от тяжелой болезни. Второй год Дмитрий борется с аденокарциномой кишечника. Теперь болезнь усложнили вторичные поражения легких и печени.

Дмитрий - отец двух очаровательных дочерей. Журналист, много лет проработал в областной государственной телерадиокомпании "Лтава", а сейчас работает в Кременчугской городской телекомпании. Он освещал спортивные события, комментировал матчи. За его материалами следят спортивные фанаты Полтавщины.

"Работа спортивного журналиста - это постоянные командировки. Дмитрий много ездил. Как-то еще в 2017 году у него заболела спина. Даже шел как-то по улице и упал от боли. Были "сопутствующие" проблемы - то запор, то наоборот. Обратился к врачу. Списывали на ненормированный режим жизни, диагностировали гастрит", - рассказала жена Дмитрия, Александра Демиденко.

Лечение от гастрита не помогло, проблемы усугублялись. В частной клинике, куда обратился мужчина, ему указали на возраст и отметили, что это симптомы мужских возрастных изменений со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители просят помочь коллеге, у которого сгорел дом

Весной 2018 Дмитрий попал на прием к районному терапевту. Там обратили внимание на состояние пациента и назначили полное обследование. Которое дало неутешительный вывод: рак уже в третьей стадии. Время и шансы на быстрое выздоровление были потеряны.

Дмитрий Демиденко получил в Полтаве предоперационный курс лучевой терапии и несколько курсов химиотерапии. Его впервые прооперировали в Кременчугском онокдиспансере в июле прошлого года, в августе - во второй раз. Затем снова были "химии". В общем Дмитрий получил более 20 блоков химиотерапевтического лечения. После временного улучшения самочувствия мужчине стало хуже. Дмитрий резко потерял вес.

При обследовании обнаружили вторичное поражение легких и печени. Изменили тактику лечения. Врачи говорят, что таргетная терапия - единственное, что может помочь Дмитрию. Назначили дорогостоящий препарат Вектибикс.

Автор: Gazeta.ua
  Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак
Спортивному журналисту из Полтавщины Дмитрию Демиденко нужна помощь на лечение - у него диагностировали тяжелый рак

"Мы по Скайпу консультировали его в белорусской клинике, рассматривали израильские клиники. Ответ таков, что ему может помочь только один препарат. Нет разницы, где его прокапают: в Кременчуге или за рубежом. Только там это будет в разы дороже. К слову, Дима первый в Кременчуге, кому колят американский препарат Вектибикс. Сначала заказали через Институт рака, но вышло более 50 тысяч гривен один курс. Сейчас друзья нашли их поставщика, берем без наценки - 43 000 гривен ", - пояснила Александра.

Семья Дмитрия Демиденко срочно нуждается в финансовой помощи. Сейчас нужно быстро собрать 100 тыс. грн: из шести необходимых курсов химиотерапии друзья помогли семье оплатить четыре. Нужны еще два.

Семья постратила на лечение все свои сбережения и обращается за помощью к неравнодушным людям. Реквизиты для перечисления помощи на карту Приватбанка: 5168 7573 8387 3306 Дмитрий Вадимович Демиденко

65-летняя Людмила Скрипник из Полтавы лечит внутришнюмозкову опухоль. Перенесла операцию. Находится в Кировоградской областной больнице. Проходит лучевую терапию. Родные просят о финансовой помощи.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

Охрана застрелила художника

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
 Просмотров: 2889
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
4
 Просмотров: 252
Полтава
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
 Просмотров: 2889
На Полтавщине загорелся автобус с 25-ю пассажирами - фото
На Полтавщине загорелся автобус с 25-ю пассажирами - фото Просмотров: 1620
Прах Дмитрия Пругла похоронили 11 июня на Аллее героев
Прах Дмитрия Пругла похоронили 11 июня на Аллее героев
 Просмотров: 2502
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
6
 Просмотров: 13041
Назначили залог полицейскому, который сбил мальчика
Назначили залог полицейскому, который сбил мальчика Просмотров: 162
Больше всего комментируют
25
Приходько выиграла суд у Порошенко
20
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
18
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
17
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
15
Смешко судится с соратником Тимошенко
Голосов: 424
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua