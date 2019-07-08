Адреналин и мотоциклы - как прошел международный "Cossacks Pitbike Cup" — фото

Фото: Ярослава Фонина

6 и 7 июля в Рассошенцах Полтавского района состоялся "Cossacks Pitbike Cup" - выездной второй этап международного любительского чемпионата по питбайкам.

Журналист Gazeta.ua посетила первый тренировочный день и пообщалась с участниками соревнований.

Гонки организовали на картодроме "Лтава".

Зарегистрированных пилотов - 60 человек разного возраста и пола.

Тренировочный день должен был начаться в 9:00, однако сами тренировочные заезды стартовали только в 13 часов.

В свободное от заездов время пилоты отдыхали в своих палатках, которые расположили за зрительским сектором.

В одном из таких палаток - двое бородатых мужчин.

Питбайк поставили возле палатки, рядом повесили свои пилотные костюмы.

Мужчины, сидя в раскладных креслах, переговаривались между собой, смеялись.

Один из них, младший с виду, согласился пообщаться с журналистом первым.

Он наголо побрит, с бородкой, лежал на кресле, положив ноги на подставку.

В этой позе общался и с журналистом.

В руках держал мобильный телефон.

"Приехал из Беларуси. Шоссейными кольцевыми мотогонками занимаюсь третий год. Пока езжу в слабой группе. Тренируюсь у себя в Минске, 2-3 раза в неделю. Мои родители не посещают гонки с моим участием, говорят только, чтобы аккуратно ездил. Один раз попадал в серьезную аварию на мотоцикле - его разнесло на куски, а мне повезло, остался почти невредимым ", - рассказал питбайкер Андрей Сулим. За свои 28 лет в Украине впервые.

Добавил, что по сравнению с Беларусью мотоспорт в Украине более развит.

"А я дома оставил ждать беременную жену. Отпускать меня не боится, она тоже у меня гонщица. Но пока не участвует в соревнованиях ", - рассказал Иван Борщ, киевский 39-летний гонщик, который сидел рядом с Андреем Сулимом.

Одет в черную футболку с большим черепом и яркие оранжевые шорты, он прошел к своему питбайку, который поставил спереди палатки.

На минимотоциклов - номер "8".

"Сижу на Питбайк пятый раз в жизни. До этого - только "тяжелая техника". Сейчас есть определенные страхи, потому что этот мотоцикл менее мощный, у него слабые тормоза. Он, как маленькая оса, и на этом мотоцикле веселее ", - добавил Иван.

Также он указал, что этот чемпионат для него возможность обменяться опытом с меньшими пилотами, поскольку в этом году в заезде приняли участие ребята с 16 лет.

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В нескольких метрах от палатки Ивана и Андрея стоял высокий парень.

Он уже был переодетый в костюм пилота, однако питбайка видно не было.

Подошла к парню - разговаривать согласился сразу, хотя и заметно волновался.

"Прибыл из Киева, вместе с родителями. Папа тоже гонщик и участвует в чемпионате. Я пока не могу, потому что мне всего 12 лет, поэтому езжу только в тренировочное время ", - рассказал Артем Бут. У него каштановые волосы, карие глаза и широкую улыбку.

Добавил, что любит мотоспорт через адреналин, и мечтает пересесть на более тяжелый спортивный мотоцикл.

Артем стоял рядом с еще одним шатром пилотов, поэтому подошла туда.

Там сидело трое пилотов-мужчин и одна девушка с длинными черными волосами.

Одета она была в серый облегающий спортивный костюм, одна из рук была на перевязи.

"Упала с мотоцикла на тренировке, теперь больно. Трудно нажимать на сцепление. Но ничего, все равно поеду ", - рассказала киевлянка Анастасия Ладунова.

Заниматься мотоспортом начала год назад, в свои 22.

В соревнованиях приняла участие вместе со своим парнем.

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