Натуральный камень в строительстве. Песчаник следует выбирать для фундамента, а сланец – для облицовки

 
Ексклюзивы
1/5
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 1521
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1467
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 828
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 5868
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3519
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1260
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 990
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2313
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1152
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
6
3
3
3
13
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3051
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4698
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1494
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2781
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
24 ноября 2021
Просмотров: 90
Не можу пробачити
Знайома тітка Наталія опублікувала в соцмережах фото зі святкування 60-річчя. Але на жодній зі світлин не видно її молодшої доньки. ...
среда, 24 ноября 2021 17:03

Натуральный камень в строительстве. Песчаник следует выбирать для фундамента, а сланец – для облицовки

  Комментировать

В мире насчитывается более 5000 видов природного камня. Но не все можно использовать в строительстве. А какой натуральный камень купить для строительства, расскажут специалисты Kanyon. Они много лет работают с этим материалом, поэтому знают, какая порода будет лучшим решением для фундамента и цоколя дома, для облицовки и беседки.

  Натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте
Натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте

Новый дом, хозяйственная постройка или объект зоны отдыха должны быть долговечными, крепкими и выдерживать температурные перепады, активную эксплуатацию. Поэтому выбирать строительный материал следует тщательно. В первую очередь нужно обращать внимание на технические характеристики, а уже потом ориентироваться на фактуру и цвет.

Природный камень имеет разную структуру и технические характеристики. И это следует помнить, ведь тем камнем, из которого вы сделаете фундамент, невозможно будет облицовывать стены дома, и наоборот. Об основном предназначении самых популярных пород мы расскажем ниже.

Песчаник. Мастера ценят этот камень за хорошие показатели теплопроводности и прочность. Песчаник может выдержать нагрузку равную 2500 кг на сантиметр "квадратный". Эти характеристики позволяют использовать его для фундаментов и стен сооружения.

Бутовый камень. Этот натуральный материал может быть разного происхождения, то есть речь идет о известняке, доломите и песчанике. Собственно это и влияет на характеристики бутового камня – он может быть неправильной формы и иметь разные прочностные показатели. В результате это и определяет его использование либо в фундаменте, либо в огорожах.

Сланец. Этот натуральный камень расслаивается, поэтому в фундаменте его не нужно использовать, а вот для облицовки помещений, фасадов или в качестве материала для кровли – именно то решение.

Гранит. Это очень крепкий строительный материал, как рубленый, так и кусковый. Его прочность и широкая цветовая палитра позволяют выбирать варианты применения – это и строительство домов, их облицовка, элементы декора и ландшафтного дизайна. А, к примеру, гранитный щебень часто используют для основания дорожного покрытия.

Мрамор. Дорогой, красивый и крепкий камень, при этом его легко обрабатывать. Поэтому чаще всего это идеальный облицовочный материал, создание элементов декора.

Туф. Этот натуральный камень используют с давних времен. Эта порода очень популярна в Армении, собственно на территории этой страны находится около 90% запасов туфа. Сооружения из туфа долговечны и крепки, водостойки, обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Этот натуральный камень используют не только в строительстве, еще одна область применения – дизайн интерьера и ландшафта.

  Натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте
Натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте

Как видите, выбор материалов достаточный, а их фактура и разные цвета делают сооружения и интерьеры изысканным и эстетическим. Поэтому натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Натуральный камень в строительстве. Песчаник следует выбирать для фундамента, а сланец – для облицовки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 194589
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 23409
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших Просмотров: 18469
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 11907
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 10944
Новости компаний
Корневые гнили - болезни пшеницы
Корневые гнили - болезни пшеницы
Преимущества бурения скважины по Киеву и Киевской области
Преимущества бурения скважины по Киеву и Киевской области
Cooper&Hunter — мировой лидер климатической техники
Cooper&Hunter — мировой лидер климатической техники
"Укрэксимбанк" продает право требования по кредиту на строительство зернового терминала в порту "Очаков"
"Укрэксимбанк" продает право требования по кредиту на строительство зернового терминала в порту "Очаков"
Почему стоит купить iPhone 13?
Почему стоит купить iPhone 13?
Больше всего комментируют
5
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
2
СБУ купила у россиянина "Тойот" на 67 млн грн
2
Из-за конфликта с Офисом президента Бурба может попасть в большую политику - СМИ
Голосов: 2494
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть