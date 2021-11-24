Натуральный камень в строительстве. Песчаник следует выбирать для фундамента, а сланец – для облицовки

В мире насчитывается более 5000 видов природного камня. Но не все можно использовать в строительстве. А какой натуральный камень купить для строительства, расскажут специалисты Kanyon. Они много лет работают с этим материалом, поэтому знают, какая порода будет лучшим решением для фундамента и цоколя дома, для облицовки и беседки.

Натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте

Новый дом, хозяйственная постройка или объект зоны отдыха должны быть долговечными, крепкими и выдерживать температурные перепады, активную эксплуатацию. Поэтому выбирать строительный материал следует тщательно. В первую очередь нужно обращать внимание на технические характеристики, а уже потом ориентироваться на фактуру и цвет.

Природный камень имеет разную структуру и технические характеристики. И это следует помнить, ведь тем камнем, из которого вы сделаете фундамент, невозможно будет облицовывать стены дома, и наоборот. Об основном предназначении самых популярных пород мы расскажем ниже.

Песчаник. Мастера ценят этот камень за хорошие показатели теплопроводности и прочность. Песчаник может выдержать нагрузку равную 2500 кг на сантиметр "квадратный". Эти характеристики позволяют использовать его для фундаментов и стен сооружения.

Бутовый камень. Этот натуральный материал может быть разного происхождения, то есть речь идет о известняке, доломите и песчанике. Собственно это и влияет на характеристики бутового камня – он может быть неправильной формы и иметь разные прочностные показатели. В результате это и определяет его использование либо в фундаменте, либо в огорожах.

Сланец. Этот натуральный камень расслаивается, поэтому в фундаменте его не нужно использовать, а вот для облицовки помещений, фасадов или в качестве материала для кровли – именно то решение.

Гранит. Это очень крепкий строительный материал, как рубленый, так и кусковый. Его прочность и широкая цветовая палитра позволяют выбирать варианты применения – это и строительство домов, их облицовка, элементы декора и ландшафтного дизайна. А, к примеру, гранитный щебень часто используют для основания дорожного покрытия.

Мрамор. Дорогой, красивый и крепкий камень, при этом его легко обрабатывать. Поэтому чаще всего это идеальный облицовочный материал, создание элементов декора.

Туф. Этот натуральный камень используют с давних времен. Эта порода очень популярна в Армении, собственно на территории этой страны находится около 90% запасов туфа. Сооружения из туфа долговечны и крепки, водостойки, обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Этот натуральный камень используют не только в строительстве, еще одна область применения – дизайн интерьера и ландшафта.

Натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте

Как видите, выбор материалов достаточный, а их фактура и разные цвета делают сооружения и интерьеры изысканным и эстетическим. Поэтому натуральный камень – это must have в современном строительстве и ремонте.