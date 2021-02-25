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Искривленные пальцы и плоскостопие: как выбрать обувь на весну, чтобы не навредить телу

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  Магазин обуви Кедофф имеет большой выбор обуви
Магазин обуви Кедофф имеет большой выбор обуви

В Украине стремительно врывается весна, а значит самое время задуматься об обновлении гардероба на более легкий. Особое внимание стоит обратить на подбор обуви. В теплое время года мы значительно больше передвигаемся пешком, чтобы не навредить своим ножкам должны носить не только хорошие ботинки, но и удобные.

На первый взгляд, кажется мелочью, но врачи утверждают, что правильно подобранная обувь - это залог здоровья нашего тела.

"Длительное ношение некачественной обуви может принести немало проблем. Стопа обеспечивает амортизацию при ходьбе и бережет опорно-двигательный аппарат человека. А вот неправильная нагрузка на стопы провоцирует плоскостопие. В результате меняется походка, страдают коленные суставы и позвоночник. Распространенными проблемами из-за некачественной или неправильно подобранной обуви также есть искривление пальцев, пяточные шпоры", - рассказал ортопед Владимир Гориченко.

Как выбрать ботинки, которые не навредят здоровью и станут вашими фаворитами среди остальных, подсказали специалисты компании Kedoff.net. Они уже более 24 лет занимаются реализацией брендовой обуви в Украине.

1. Материал

Очень важно с, какого материала сделана обувь. Для моделей на теплое время года он должен быть мягким, эластичным и пропускать воздух, чтобы нога "дышала".

2. Пошив

Обувь должна быть сделана аккуратно с равными стыками подошвы с основанием. Есть мнение, что хорошая обувь должна быть только прошит. Это не так. Туфли, сандалии, кроссовки на весну или лето могут быть проклеенными и при этом не уступать надежностью и качеством.

3. Примерка

Покупая обувь, обязательно следует понимать строение вашей стопы, а именно ее полноту, ширину и размер. Если есть массивную стопу не берите узкие ботинки. Они не только будут неудобны, а подчеркнут все недостатки. Подбирайте размер четко под ваш. Не стоит покупать детское на вырост или наоборот слишком малые с надеждой, что они увеличится при ходьбе. Не примерьте на скорую, обязательно наденьте оба ботинка и пройдитесь, чтобы четко понимать свои чувства в них. И еще один секрет, старайтесь покупать обувь вечером после рабочего дня, тогда нога немного отекает. А вот обувь купленная утром, к вечеру может стать тесной и неудобной.

4. Производитель, продавец

Важным фактором при выборе обуви является его производитель. Обязательно интересуйтесь, кто создал понравившуюся вам пару. От авторитета предприятия зависит качество ботинок. Компания, которая заботится о своей репутации не станет рисковать, создавая некачественная обувь.

  Магазин обуви Кедофф имеет большой выбор обуви
Магазин обуви Кедофф имеет большой выбор обуви

Магазин обуви Кедофф предлагает товары от надежных производителей таких брендов:

• Forester - стильные женские кожаные и резиновые сапоги для прохладной и влажной мартовской погоды. Форестер имеют в наличии разнообразные модели на любой вкус, которые подойдут самым требовательным. Надежно защитят ножки от влаги и холода. Официальный сайт бренда Forester: myforester.com.ua

• Las Espadrillas - для теплых апреля и мая стильные в этом сезоне кроссовки на массивной подошве и женские эспадрильи. Все модели изготовлены из натурального и высококачественного сырья. Официальный сайт бренда Las Espadrillas: lasespadrillas.com

• Coral Coast - пляжные вьетнамки и коралки, подойдут для активного летнего отдыха. Обувь этого бренда позаботится о безопасности Ваших ног и порадует демократичными ценами.

Также есть большой выбор женской обуви на сезон весна - лето от Converse All Star, New balance, Adidas, Nike, Columbia, Reebok.

В Kedoff выбирают только проверенных поставщиков. С качественной продукцией и современным эксклюзивным дизайном. Не забываем, что продавец тоже не менее важен, чем производитель. От уникальности его товара и профессионализма работников зависит успех компании.

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