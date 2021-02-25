Искривленные пальцы и плоскостопие: как выбрать обувь на весну, чтобы не навредить телу

Магазин обуви Кедофф имеет большой выбор обуви

В Украине стремительно врывается весна, а значит самое время задуматься об обновлении гардероба на более легкий. Особое внимание стоит обратить на подбор обуви. В теплое время года мы значительно больше передвигаемся пешком, чтобы не навредить своим ножкам должны носить не только хорошие ботинки, но и удобные.

На первый взгляд, кажется мелочью, но врачи утверждают, что правильно подобранная обувь - это залог здоровья нашего тела.

"Длительное ношение некачественной обуви может принести немало проблем. Стопа обеспечивает амортизацию при ходьбе и бережет опорно-двигательный аппарат человека. А вот неправильная нагрузка на стопы провоцирует плоскостопие. В результате меняется походка, страдают коленные суставы и позвоночник. Распространенными проблемами из-за некачественной или неправильно подобранной обуви также есть искривление пальцев, пяточные шпоры", - рассказал ортопед Владимир Гориченко.

Как выбрать ботинки, которые не навредят здоровью и станут вашими фаворитами среди остальных, подсказали специалисты компании Kedoff.net. Они уже более 24 лет занимаются реализацией брендовой обуви в Украине.

1. Материал

Очень важно с, какого материала сделана обувь. Для моделей на теплое время года он должен быть мягким, эластичным и пропускать воздух, чтобы нога "дышала".

2. Пошив

Обувь должна быть сделана аккуратно с равными стыками подошвы с основанием. Есть мнение, что хорошая обувь должна быть только прошит. Это не так. Туфли, сандалии, кроссовки на весну или лето могут быть проклеенными и при этом не уступать надежностью и качеством.

3. Примерка

Покупая обувь, обязательно следует понимать строение вашей стопы, а именно ее полноту, ширину и размер. Если есть массивную стопу не берите узкие ботинки. Они не только будут неудобны, а подчеркнут все недостатки. Подбирайте размер четко под ваш. Не стоит покупать детское на вырост или наоборот слишком малые с надеждой, что они увеличится при ходьбе. Не примерьте на скорую, обязательно наденьте оба ботинка и пройдитесь, чтобы четко понимать свои чувства в них. И еще один секрет, старайтесь покупать обувь вечером после рабочего дня, тогда нога немного отекает. А вот обувь купленная утром, к вечеру может стать тесной и неудобной.

4. Производитель, продавец

Важным фактором при выборе обуви является его производитель. Обязательно интересуйтесь, кто создал понравившуюся вам пару. От авторитета предприятия зависит качество ботинок. Компания, которая заботится о своей репутации не станет рисковать, создавая некачественная обувь.

Магазин обуви Кедофф имеет большой выбор обуви

Магазин обуви Кедофф предлагает товары от надежных производителей таких брендов:

• Forester - стильные женские кожаные и резиновые сапоги для прохладной и влажной мартовской погоды. Форестер имеют в наличии разнообразные модели на любой вкус, которые подойдут самым требовательным. Надежно защитят ножки от влаги и холода. Официальный сайт бренда Forester: myforester.com.ua

• Las Espadrillas - для теплых апреля и мая стильные в этом сезоне кроссовки на массивной подошве и женские эспадрильи. Все модели изготовлены из натурального и высококачественного сырья. Официальный сайт бренда Las Espadrillas: lasespadrillas.com

• Coral Coast - пляжные вьетнамки и коралки, подойдут для активного летнего отдыха. Обувь этого бренда позаботится о безопасности Ваших ног и порадует демократичными ценами.

Также есть большой выбор женской обуви на сезон весна - лето от Converse All Star, New balance, Adidas, Nike, Columbia, Reebok.

В Kedoff выбирают только проверенных поставщиков. С качественной продукцией и современным эксклюзивным дизайном. Не забываем, что продавец тоже не менее важен, чем производитель. От уникальности его товара и профессионализма работников зависит успех компании.