Идеальный букет на день Валентина покупают в магазине Квіточка

Идеальное утро Дня влюбленных, когда вы вместе с любимым просыпаетесь в постели и тут в дверь звонок и в квартиру приходит курьер, который заносит букет самых желанных цветов. Конечно это поднимет настроение и вам и вашей половинке, а впереди у вас еще целый день, чтобы удивлять и делать подарки. Или наоборот, придумайте сценарий, когда цветы принесут в офис с романтическим посланием и приглашением на романтический ужин. Заинтриговали? Но вы впопыхах отмахиваетесь, ведь найти службу доставки, которая по адекватным ценам и в указанное время принесет ваш букет невозможно?

Интернет-магазин "Квіточка" осуществляет прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед"

Для того, чтобы все было гладко и идеально обратитесь к проверенной службе, и вы точно не попадете в неприятную ситуацию. Например, интернет-магазин "Квіточка" работает на цветочном рынке уже более 12 лет. На сайте https://kvitochka.kiev.ua прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" осуществляется в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед".

Интернет-магазин "Квіточка" осуществляет прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед"

Но те, кто попробовал работать с магазином "Квіточка" в Киеве знают, что такая идея просто воплотится в жизнь. Вам осталось лишь выбрать букет и договориться о его доставке.

Интернет-магазин "Квіточка" осуществляет прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед"

"Уже не первый год все семейные праздники встречаем с "Квіточкою". Выбираю букеты жене, дочери или коллегам. Здесь внимательно прислушиваются к пожеланиям, а к тому же идею лучше помогают воплотить в жизнь и подскажут, как ее довести до толку. В прошлом году на День влюбленных побаловал жену букетом в цилиндрической коробке, в которую еще и вставил искусственную цветок - коробку с серьгами. Радости не было предела. К тому же, компания так украсила букет, что он не нуждался в дополнительной воде и очень хорошо выглядел на снимках. В этом году тоже удивлю любимую. Но розы – банально. Менеджеры посоветовали выбрать весенний букет из ирисов и тюльпанов", - говорит киевлянин Алексей.

Интернет-магазин "Квіточка" осуществляет прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед"

Мода на букеты действительно существует, особенно на праздники. На День влюбленных дарят букеты в виде сердца из роз различных цветов, самые шикарные букеты, когда сердца украшают рамкой из белых роз.

"В этом году в моде букеты из тюльпанов разных цветов. Популярны как небольшие букеты, так и огромные охапки цветов, которые очень эффектно смотрятся в руках любимой. Можно заказать комбинацию нескольких видов цветов. Ранее было принято тюльпаны дарить к празднику 8 марта. Но теперь вкусы изменились. Такие цветы очень положительно влияют на настроение. Это цветы молодости и признак того, что скоро наступит весна", - говорит дизайнер букетов Татьяна Ильенко.

Интернет-магазин "Квіточка" осуществляет прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед"

В "Квіточці" вы сможете выбрать букет на любой вкус. Флористы даже смогут удивить вас букетом из ромашек. Да, в начале весны – ромашки. Но они будут хризантемами, которые очень похожи на эти цветы. Но что делать, если ваша любимая любит именно их.

Интернет-магазин "Квіточка" осуществляет прием заказов на услугу "доставка цветов Киев" в любое время суток, "без выходных и перерывов на обед"