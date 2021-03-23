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Что приготовить на ужин: ПП рецепты

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Каждый из приемов пищи в течение дня важен для человека, но несет разную пользу, в том числе на правильном питании. И ни от одного из них не стоит отказываться. Например, отказ от ужина, по заверениям диетологом, может способствовать набору лишнего веса. Все потому, что для работы без перебоев организму постоянно необходимо топливо. И здесь не нужно бояться потолстеть из-за еды в вечернее время. Ужин за 3-4 ч до сна полезен, но только если правильно его приготовить.

Каким должен быть ужин на правильном питании?

Последний прием пищи должен быть легким и даже диетическим, чтобы организм мог легко все усвоить, у человека не было тяжести в желудке перед сном и чувства голода до самого утра. Это важно и для тех, кто худеет. Правильный ужин поможет избежать срывов, ведь чем дольше человек голодает, тем выше риск перестать себя контролировать.

Если на завтрак полезно употреблять медленные углеводы, то ужин должен содержать максимум белка и клетчатки. Организму уже не нужна энергия, ему нужно восстановиться. И в этом помогает именно белок, который легко усваивается, насыщает и снабжает аминокислотами, нужными для обновления всех тканей. Белок содержится в рыбе, мясе, твороге, яйцах, бобовых. Углеводы вечером рекомендуется заменить на клетчатку, т. е. овощи. Они отлично дополняют белковые продукты.

  Что полезное приготовить на ужин?
Что полезное приготовить на ужин?

Что учесть, готовя ПП ужин?

Выбирая рецепт ужина, стоит учесть, что на вечерний прием пищи должно приходиться около 25% от суточной нормы калорий. Для женщин это в среднем 550-600 ккал, для мужчин 700 ккал. И не стоит урезать дневную калорийность за счет ужина. Организм не обмануть небольшой порцией салатика или стаканом кефира (его лучше пить перед сном). Ближе к вечеру все равно начнет ощущаться голод.

Кроме того, любой кулинарный рецепт ПП ужина должен быть правильным с точки зрения не только ингредиентов, но и способа приготовления. Продукты можно варить, готовить на пару, запекать, но ни в коем случае не обжаривать на большом количестве масла.

Овощи лучше всего употреблять свежими, а порция в целом не должна быть слишком большой: 250 г для женщин и 350 г для мужчин. Но, если в течение дня у вас были не полноценные приемы пищи, на ужин можно съесть и что-то более сытное, например, большой стейк из семги, опять же дополненный овощами. Специалисты рекомендуют включать в ужин острые специи. Они улучшают метаболизм и кровообращение.

  Что полезное приготовить на ужин?
Что полезное приготовить на ужин?

Идеи для приготовления ПП ужина

Сегодня можно легко искать рецепты онлайн. К примеру, на портале Обозреватель собрано огромное количество самых разных блюд https://food.obozrevatel.com/ для любых приемов пищи. Главное выбирая среди пошаговых рецептов, помнить о принципах ПП ужина: сочетание белков и клетчатки, 25% от суточной калорийности, отсутствие углеводов и минимум жиров.

Несколько примеров простых ПП ужинов на каждый день, соответствующих указанным принципам:

• рыба на пару с гарниром из свежих овощей;
• куриные или рыбные котлеты, запеченные в духовке, с овощами;
• куриное филе, запеченное в фольге с овощами;
• отварное куриное филе с огурцами, помидорами и салатом в лаваше;
• подсоленный творог с зеленью и помидорами;
• салат из куриной грудки с сельдереем и яблоком;
• тушеная фасоль с шампиньонами.

Используя пошаговые рецепты, стоит быть внимательнее к пропорциям ингредиентов. Так, овощей в ужине должно быть примерно в 2 раза больше, чем мяса. Для тех, кто тренируется, в вечернее время даже можно позволить себе гречки, хоть она и содержит больше углеводов, чем белков. Главное, чтобы ужин не был слишком плотный, ведь это приводит к набору лишнего веса.

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