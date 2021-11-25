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четверг, 25 ноября 2021 16:16

Что нужно знать о наркотической зависимости

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Самое ценное у каждого из нас – жизнь. Когда возникают проблемы со здоровьем, необходимо обращаться к лучшим специалистам. Ибо ошибки совершенные дилетантами, могут привести к потере жизни.

Не менее серьезный подход должен быть и к преодолению наркотической зависимости. Бороться с недугом должны профессионалы. Лечение наркомании Киев обеспечивают врачи клиники "MedicoМente". Они выявляют причину проблемы и ищут наилучший путь для ее решения. Оказывают психологическую, наркологическую и терапевтическую помощь.

 

Половина людей, которые пробуют употреблять наркотики, становятся зависимыми. Этим начинают регулярно наносить вред своему организму. Проходят три стадии наркомании.

На I стадии люди сознательно хотят удовольствия от наркотиков, увеличивают дозы и переходят на более сильные препараты. Оправдывают свою слабость, ищут круг единомышленников.

II стадия - физическая зависимость от наркотиков. Когда они нужны для нормального состояния организма. Зависимый человек теряет контроль над поведением, конфликтует с ближними, отдает все деньги на наркотики.

На III стадии происходят физиологические изменения, поражается головной мозг. Развиваются хронические и сопутствующие болезни. Человек не может жить без наркотиков, деградирует, теряет жизненные цели и имеет склонность к суициду.

Лечить наркоманию нужно на любой из этих стадий. Чем раньше – тем легче достичь результата.

Начинают с мотивации. С этой сложной задачей справляются наркологи-психотерапевты клиники "MedicoМente". Если нужно, проводят несколько разговоров с пациентами и успешно убеждают взяться за лечение. Психологические консультации предусмотрены и для близких зависимого.

Затем специалисты центра проводят детоксикацию. Далее лечат наркоманию опираясь на собственные лицензированные оригинальные методики, международные протоколы и индивидуальный подход.

В клинике лечение зависимости от наркотиков проводят в стационаре и комплексно. Для клиентов созданы максимально комфортные условия, которые соответствуют уровню 4-звездочных отелей.

 

Преимущества лечения наркотической зависимости в клинике:

• Опытные врачи.

• Круглосуточный надзор.

• Комфорт и безопасность.

• Лечение сопутствующих заболеваний.

• Современное оборудование.

• Трансфер с жд вокзала и аэропортов Киева.

Стоимость лечения рассчитывается для каждого пациента отдельно. Учитывается его состояние и программа мероприятий для выздоровления.

Узнать больше о лечении наркомании можно во время бесплатной консультации по телефону (095) 550-85-25

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 
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Сейчас вы читаете новость «Что нужно знать о наркотической зависимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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